PVcomBank chốt danh sách 7 nhà đầu tư rót hơn 4.000 tỷ đồng mua cổ phiếu riêng lẻ

Danh sách 7 nhà đầu tư và kế hoạch tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã chứng khoán: PCB) vừa thông qua hồ sơ đăng ký và danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu với mức giá 13.628 đồng mỗi cổ phiếu. Đợt phát hành này dự kiến được triển khai từ quý 4 năm 2026 đến quý 1 năm 2027. Toàn bộ lượng cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Danh sách được công bố bao gồm 2 nhà đầu tư cá nhân và 5 tổ chức. Hai cá nhân tham gia là ông Phạm Thanh Tiến đang sở hữu 43,4 triệu cổ phiếu và ông Cao Hùng Cường đang nắm giữ 44,8 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý cả 5 tổ chức đăng ký mua đều chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu PCB nào trước đợt phát hành. Nếu hoàn tất việc mua vào theo đúng khối lượng đăng ký, nhóm 7 nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 32,37% vốn PVcomBank. Cơ cấu tỷ lệ phân bổ chi tiết cho thấy sẽ không có nhà đầu tư nào trong danh sách này trở thành cổ đông lớn của ngân hàng sau đợt phát hành.

Hoạt động phát hành riêng lẻ của PVcomBank đã nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 6180 ban hành ngày 13 tháng 07 năm 2026. Mục đích chính của đợt huy động vốn lớn này để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng. Khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ chính thức tăng từ 9.000 tỷ đồng lên mức 12.000 tỷ đồng. Về cơ cấu sở hữu hiện tại, tính đến cuối tháng 5 năm 2026, PVcomBank có 2 cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam nắm giữ 52% vốn và Morgan Stanlay International Holdings Inc sở hữu 6,67% vốn.

Lợi nhuận bán niên bứt phá đi kèm chất lượng tài sản cải thiện

Về kết quả kinh doanh, PVcomBank ghi nhận những chỉ số tài chính tích cực trong nửa đầu năm 2026. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.023 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 25,9% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp lớn nhất vào đà tăng trưởng này là thu nhập lãi thuần với 2.717 tỷ đồng, bứt phá 59,1%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 76%. Đặc biệt mảng đầu tư chứng khoán mang về khoản lãi thuần gần 175,7 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với kết quả của nửa đầu năm 2025.

Quy mô hoạt động của ngân hàng tiếp tục được mở rộng một cách bền vững. Tính đến thời điểm kết thúc quý 2 năm 2026, tổng tài sản của PVcomBank đạt hơn 278.400 tỷ đồng, tăng gần 6% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng duy trì đà tăng trưởng, đạt hơn 162.000 tỷ đồng. Chất lượng tài sản của ngân hàng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 2,5%.

Nguồn vốn huy động của ngân hàng cũng thể hiện sự ổn định và dồi dào. Tổng tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 225.400 tỷ đồng. Lượng tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực. Sự chuyển dịch này đóng vai trò quan trọng giúp ngân hàng cải thiện cơ cấu nguồn vốn huy động và hỗ trợ tối ưu hóa chi phí vốn đầu vào phục vụ cho chặng đường kinh doanh sắp tới.