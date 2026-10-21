PVComBank chào bán hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Hai mã trái phiếu được Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank - mã chứng khoán PCB) chào bán thành công ký hiệu PCBL12611 và PCBL12612.

Mã PCBL12611 được hoàn tất phát hành ngày 14/10/2026 với khối lượng 7.800 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu.

PVComBank (nguồn ảnh minh họa: Pvcombank.com.vn).

Tổng giá trị phát hành của mã trái phiếu PCBL12611 là 780 tỷ đồng và sẽ được đáo hạn ngày 12/10/1033 - tức kỳ hạn 7 năm.

Trong khi đó, mã PCB12612 hoàn tất chào bán ngày 15/10/2026 với khối lượng 2.500 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu.

Tổng giá trị phát hành của mã trái phiếu PCB12612 là 250 tỷ đồng và đáo hạn ngày 15/10/2033 - cùng có kỳ hạn 10 năm tương tự mã trước đó.

Tổng giá trị phát hành của hai mã trái phiếu vừa nêu là 1.030 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu 2026 đến nay, PVComBank đã chào bán tổng cộng 11 mã trái phiếu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 của PVComBank cho thấy, nhà băng này ghi nhận tổng tài sản hơn 278.000 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 263.000 tỷ đồng so với cuối 2025.