PVcomBank chào bán cổ phiếu cao hơn thị giá hơn 50%

Ảnh minh họa: PVcomBank

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 28/9 công bố thông tin về việc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã: PCB) phê duyệt giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ ở mức 13.628 đồng/cổ phiếu.

Đợt chào bán nằm trong phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank thông qua hồi tháng 6 và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trong tháng 7/2026.

Theo đó, PVcomBank dự kiến phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp được phép theo quy định.

Thời gian phát hành dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 1/2027, sau khi ngân hàng hoàn tất thủ tục với cơ quan quản lý.

Nếu phân phối hết 300 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ PVcomBank sẽ tăng từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 33,3%. Đây sẽ là lần đầu tiên ngân hàng tăng vốn điều lệ kể từ năm 2013.

Giá chào bán vừa được phê duyệt cao hơn khoảng 51% so với mức 9.000 đồng/cp tạm kết phiên sáng 28/9. Cổ phiếu PCB bắt đầu giao dịch trên UPCoM ngày 12/8 với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong phiên đầu tiên, cổ phiếu có thời điểm tăng hết biên độ 40% nhưng đóng cửa ở mức 11.500 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu PCB của PVComBank. Nguồn: Trading View

Về cơ cấu sở hữu, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) hiện nắm 52% vốn PVcomBank, còn Morgan Stanley International Holdings Inc nắm khoảng 6,67%. Theo phương án phát hành, tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông này dự kiến lần lượt giảm xuống 39% và khoảng 5%.

Về tình hình kinh doanh tại ngân hàng, trong 6 tháng đầu năm 2026, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 999 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 30/6, dư nợ cho vay khách hàng đạt 162.402 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm 2026.

Cùng thời điểm, nợ xấu nội bảng tăng 2,46% lên 4.598 tỷ đồng. Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm 23,78% xuống 422 tỷ đồng, nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 55,19% còn 320 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 19,77%, từ 3.219 tỷ đồng đầu năm lên 3.855 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% tổng nợ xấu nội bảng.

Năm 2026, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 21.702 tỷ đồng, giảm 30% so với năm trước. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 114,3 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với kết quả thực hiện năm 2025; riêng ngân hàng mẹ dự kiến đạt 80 tỷ đồng.