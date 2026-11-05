PVcomBank báo lãi 1.878 tỷ đồng sau 9 tháng, cao gấp 16 lần kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, UPCOM: PCB), lũy kế 9 tháng đầu năm PVcomBank ghi nhận thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 18.273 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng nhẹ từ 13.330 tỷ đồng lên 13.593 tỷ đồng.

Nhờ đó, thu nhập lãi thuần trong 9 tháng của ngân hàng đạt 4.680 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức 1.447 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Ở các hoạt động kinh doanh khác, lãi thuần từ dịch vụ đạt 294 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2026, tăng 35,4%. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh mang về 173 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 365 tỷ đồng.

Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận khoản lỗ thuần gần 100 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 94 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Một trong những khoản mục biến động đáng chú ý là lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác. Trong 9 tháng, khoản mục này mang về 279 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 6.277 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm 2025.

Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng từ 2.932 tỷ đồng lên 3.454 tỷ đồng so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 2.277 tỷ đồng, giảm 56,5% so với cùng kỳ.Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh từ 3.844 tỷ đồng xuống còn 399 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, PVcomBank báo lãi trước thuế 1.878 tỷ đồng, tăng 35,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.836 tỷ đồng, so với mức 1.353 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 21.702 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 114,3 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng của ngân hàng đã cao gấp khoảng 16,4 lần kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PVcomBank đạt 280.464 tỷ đồng, tăng 17.007 tỷ đồng, tương ứng 6,5% so với cuối năm 2025.

Trong cơ cấu tài sản, cho vay khách hàng trước khi trừ dự phòng rủi ro đạt 171.452 tỷ đồng, tăng gần 19.796 tỷ đồng so với đầu năm. Sau khi trừ dự phòng rủi ro 2.445 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng còn 169.007 tỷ đồng.

Chứng khoán đầu tư đạt 46.661 tỷ đồng, tăng so với mức 34.232 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán đạt 45.048 tỷ đồng, chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn đạt 1.765 tỷ đồng. Ngược lại, chứng khoán kinh doanh giảm mạnh từ 11.555 tỷ đồng xuống còn 43 tỷ đồng.

Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt 23.121 tỷ đồng. Khoản mục tài sản có khác đạt 34.309 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu là 6.442 tỷ đồng, lãi và phí phải thu đạt 26.779 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tại PVcomBank đạt 208.893 tỷ đồng, tăng khoảng 7.345 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt 17.491 tỷ đồng, tăng từ 14.481 tỷ đồng.

PVcomBank dự kiến phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá chào bán 13.628 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, ngân hàng dự kiến thu về khoảng 4.088 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 33,3%.

Ngày 13/10/2026, HĐQT ngân hàng đã thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ. Trước đó, phương án tăng vốn này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận với mức tăng tối đa 3.000 tỷ đồng.

PVcomBank báo lãi trước thuế 1.878 tỷ đồng sau 9 tháng, cho vay khách hàng tăng gần 19.800 tỷ đồng

Trước đó, ngày 12/8/2026, 900 triệu cổ phiếu PCB của PVcomBank chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCOM với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Hoạt động phát hành giấy tờ có giá của ngân hàng đạt 29.308 tỷ đồng, tăng khoảng 4.109 tỷ đồng, tương ứng 16,3% so với cuối năm trước.

Tổng nợ phải trả của ngân hàng tại ngày 30/9/2026 đạt 266.377 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt 14.087 tỷ đồng, tăng từ mức 12.256 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối đạt 3.559 tỷ đồng, so với mức 1.958 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.