PVCollege trao bằng tốt nghiệp và khai giảng năm học 2026-2027

Ngày 30/10/2026, tại cơ sở Bà Rịa, PVCollege long trọng tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp năm 2026 và Khai giảng năm học mới 2026-2027. Sự kiện không chỉ là dấu mốc vinh danh sự trưởng thành của các tân khoa mà còn tiếp nối ngọn lửa nghề cho các thế hệ sinh viên tiếp bước.

PVCollege tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp năm 2026 và Khai giảng năm học mới 2026-2027

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM; đại diện các ban, lãnh đạo các đơn vị thành viên PETROVIETNAM, doanh nghiệp đối tác, ngân hàng; Ban Giám hiệu PVCollege cùng các thầy cô, phụ huynh và học sinh, sinh viên (HSSV) nhà trường.

Mở đầu chương trình, Ban Giám hiệu PVCollege đã trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư thực hành, tân cử nhân. Đồng thời, nhà trường đã khen thưởng 9 HSSV đạt loại Giỏi và 35 HSSV đạt loại Khá toàn khóa từ nguồn kinh phí đào tạo do Tập đoàn cấp.

PVCollege khen thưởng 9 HSSV đạt loại Giỏi và 35 HSSV đạt loại Khá toàn khóa từ nguồn kinh phí đào tạo do Tập đoàn cấp

Gửi gắm thông điệp tại lễ trao bằng, ông Ngô Xuân Hưng, Hiệu trưởng PVCollege khẳng định: Tấm bằng hôm nay là quả ngọt xứng đáng cho quá trình rèn luyện kiên trì, kỷ luật. Ông nhắn nhủ các tân khoa 3 điều cốt lõi: “Làm nghề bằng sự nghiêm túc, trách nhiệm và lòng tự trọng; Không ngừng học hỏi để thích nghi với thời đại; Sống tử tế, trung thực và có trách nhiệm với cộng đồng”.

Ông Ngô Xuân Hưng, Hiệu trưởng PVCollege phát biểu tại buổi lễ

Đại diện cho các HSSV tốt nghiệp năm 2026, Tân khoa Nguyễn Quốc Khánh (lớp Điện công nghiệp 1.24) chia sẻ: “Những ngày đầu còn bỡ ngỡ bước vào mái trường Cao đẳng Dầu khí, giờ đây đã trở thành những kỷ niệm đẹp. Trong suốt thời gian học tập, chúng em không chỉ được trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp mà còn học được tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự kiên trì. Tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu của một hành trình mới. Chúng em xin hứa sẽ mang theo những giá trị đã được vun đắp dưới mái trường PVCollege để vững vàng bước vào môi trường làm việc, khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội”.

Tân khoa Nguyễn Quốc Khánh (lớp Điện công nghiệp 1.24) đại diện cho các HSSV tốt nghiệp năm 2026 phát biểu tại buổi lễ

Ngay sau Lễ trao bằng tốt nghiệp, PVCollege rộn rã bước vào Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Năm học mới ghi nhận bước tiến ấn tượng khi nhà trường thu hút hơn 440 hồ sơ đăng ký dự tuyển, gấp đôi chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Ngô Xuân Hưng nhấn mạnh triết lý đào tạo xuyên suốt: “Dạy để làm - Dạy theo nhu cầu - Dạy để thích nghi với thời đại”. Ông động viên các tân sinh viên hãy tập trung học nghiêm túc để giỏi nghề, chủ động học ngoại ngữ, kỹ năng số, AI và luôn gìn giữ giá trị văn hóa người lao động PETROVIETNAM “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”.

Triết lý đào tạo xuyên suốt của PVCollege: “Dạy để làm - Dạy theo nhu cầu - Dạy để thích nghi với thời đại”

Đại diện cho các tân sinh viên vừa gia nhập đại gia đình PVCollege, em Huỳnh Quang Tặng (lớp ĐCN 1-2026) bày tỏ niềm tự hào và hạ quyết tâm: “Bước vào môi trường học tập mới với nhiều háo hức và cả những bỡ ngỡ ban đầu, chúng em rất tự hào khi trở thành sinh viên PVCollege. Chúng em hiểu rằng để thành công không chỉ cần kiến thức, tay nghề mà còn cần sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Thay mặt các bạn tân sinh viên khóa 2026, em xin hứa sẽ nỗ lực học tập, tích cực rèn luyện, đoàn kết và không ngừng hoàn thiện bản thân, xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình và quý thầy cô”.

Tân sinh viên Huỳnh Quang Tặng (lớp ĐCN 1-2026) bày tỏ niềm tự hào và quyết tâm kiên trì, duy trì kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong môi trường học tập

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM đánh giá cao những nỗ lực đổi mới sáng tạo của PVCollege. Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển đổi số và chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật vững vàng cho các lĩnh vực năng lượng mới.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM mong muốn nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển đổi số và chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật vững vàng cho các lĩnh vực năng lượng mới.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Đỗ Chí Thanh bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống, kinh nghiệm và sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động, PVCollege sẽ tiếp tục nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo, trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp và năng lượng trong giai đoạn mới”.

Trước thềm năm học mới, ông Đỗ Chí Thanh cũng đã gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đầy tâm huyết đến thầy trò PVCollege: “Chúc các em học sinh, sinh viên có một năm học mới nhiều niềm vui, tiến bộ và đạt kết quả xuất sắc. Chúc nhà trường bước vào năm học mới với quyết tâm mới, thắng lợi mới”.

Nhằm tiếp sức cho HSSV trên con đường lập nghiệp, PETROVIETNAM đã trao tặng gói học bổng an sinh xã hội trị giá 2 tỷ đồng (với sự đồng hành của PTSC). Cùng với đó, các đơn vị thành viên như PV GAS, BSR, PVCFC, PV Drilling, PVEP, PV Power, PVOIL, PVTrans, Công đoàn Tập đoàn cùng các ngân hàng đối tác BIDV, Vietcombank, Agribank... đã đóng góp hàng trăm triệu đồng vào Quỹ học bổng PVCollege.

PETROVIETNAM đồng hành cùng PTSC trao tặng gói học bổng an sinh xã hội trị giá 2 tỷ đồng cho PVCollege

Lễ khai giảng và tốt nghiệp năm 2026 của PVCollege khép lại trong không khí hân hoan, đoàn kết và quyết tâm cao. Với bề dày truyền thống hơn 50 năm, sự đồng hành sát sao của Tập đoàn và tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng, PVCollege tiếp tục khẳng định vị thế là “cái nôi” uy tín hàng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng sứ mệnh phát triển trong kỷ nguyên năng lượng mới.

Lễ tốt nghiệp năm 2026 và khai giảng năm học mới 2026-2027 của PVCollege diễn ra thành công, tốt đẹp