PVChem và PVEP tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật

Tham dự buổi làm việc, về phía PVChem có ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ An - Tổng Giám đốc; cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng công ty. Về phía PVEP có ông Trương Quốc Lâm - Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc; cùng các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng công ty.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo phát biểu tại buổi làm việc.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được duy trì trong nhiều năm, PVChem và PVEP đã đạt được những kết quả tích cực trong việc cung cấp và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. PVEP đánh giá cao chất lượng hóa phẩm, năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự PVChem cùng các đơn vị thành viên; đồng thời ghi nhận sự chủ động trong cung ứng, phối hợp triển khai dịch vụ và xử lý các tình huống phát sinh, đáp ứng yêu cầu của các nhà điều hành. Đây là cơ sở để hai đơn vị tiếp tục tăng cường liên kết, phát huy hiệu quả nguồn lực và mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí, tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác. Trong đó, các lĩnh vực như dung dịch khoan, hóa chất khai thác, xử lý giếng, tăng cường thu hồi dầu và các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác được đánh giá có nhiều tiềm năng tiếp tục mở rộng hợp tác trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu thực tiễn của mỗi đơn vị.

Tổng Giám đốc PVChem Vũ An trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Hai bên cũng trao đổi về các hướng hợp tác mới trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và mở rộng dịch vụ, gắn với nhu cầu thực tiễn tại các dự án của PVEP. Đồng thời, xem xét tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thành viên nhằm phát huy thế mạnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực và mở rộng cơ hội hợp tác.

Đặc biệt, lãnh đạo hai Tổng công ty khẳng định cam kết tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác, hướng tới những chương trình phối hợp thiết thực, hiệu quả và lâu dài. Hai bên đồng thời định hướng nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác, cùng đầu tư nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm và giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, gắn với nhu cầu thực tiễn trong hoạt động thăm dò, khai thác và dịch vụ dầu khí. Qua đó, từng bước đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo ra giá trị gia tăng cho cả hai đơn vị.

Lãnh đạo PVEP và PVChem tham dự buổi làm việc.

Bên cạnh việc xác định các cơ hội hợp tác, hai bên cũng trao đổi về những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai dịch vụ, yêu cầu nâng cao chất lượng, tối ưu chi phí và hiệu quả kinh tế, qua đó tìm kiếm các giải pháp phối hợp phù hợp, phát huy năng lực và lợi thế của mỗi bên.

Buổi làm việc tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành, tăng cường liên kết giữa PVChem và PVEP, không chỉ trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà còn hướng tới hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Đây là nền tảng để hai đơn vị khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời góp phần phát huy sức mạnh liên kết và gia tăng giá trị trong chuỗi hoạt động của PETROVIETNAM.