PVChem khơi thông nguồn lực, thúc đẩy triển khai các dự án mới

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các ban chuyên môn của PETROVIETNAM. Về phía PVChem có ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT; ông Vũ An, Tổng Giám đốc; cùng các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Trần Hồng Nam chủ trì buổi làm việc với PVChem trong khuôn khổ Chương trình giám sát thường niên năm 2026.

Tăng trưởng gắn với hiệu quả

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Tuấn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc PVChem đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; công tác bảo toàn, phát triển vốn và quản trị tài chính; danh mục đầu tư, dự án trọng điểm; kế hoạch phát triển sản phẩm mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cùng công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Phó Tổng Giám đốc PVChem Bùi Tuấn Ngọc báo cáo đoàn giám sát PETROVIETNAM về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2026, định hướng giai đoạn 2026-2030.

Theo tài liệu báo cáo, doanh thu hợp nhất năm 2026 của PVChem ước đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch; lợi nhuận ước đạt 55 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch. Tổng công ty đang tập trung triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 812 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2027, PVChem đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 6.050 tỷ đồng, tăng 10% so với mức ước thực hiện năm 2026. Cùng với mở rộng quy mô, Tổng công ty chú trọng nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới.

Tổng Giám đốc PVChem Vũ An phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ An, Tổng Giám đốc PVChem cho biết, Tổng công ty đang chuyển trọng tâm từ mở rộng kinh doanh hóa chất chuyên ngành dầu khí sang tăng cường đầu tư sản xuất, hợp tác triển khai các dự án hóa chất theo chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các hướng triển khai gồm: tái chế nhựa, sản xuất hóa chất cơ bản như H₂SO₄, NH₃ và các sản phẩm hóa chất từ nguồn lọc hóa dầu; phát triển khí công nghiệp gắn với hệ thống LNG của PV GAS.

Tổng công ty đang phối hợp với các đối tác liên doanh tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án; đồng thời dự kiến đầu tư, khởi công xây dựng nhà máy sản xuất hóa chất công nghiệp phục vụ các nhà máy lọc hóa dầu.

Tập trung phát triển sản xuất và triển khai các dự án mới

Qua công tác kiểm tra giám sát, đoàn công tác PETROVIETNAM lưu ý PVChem cần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tương xứng với tăng trưởng doanh thu, từng bước điều chỉnh cơ cấu hoạt động theo hướng gia tăng sản xuất và dịch vụ. Các nội dung cần tập trung gồm cân đối nguồn vốn, quản lý tốt dòng tiền, kiểm soát công nợ và bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư.

Chủ tịch HĐQT PVChem Trương Đại Nghĩa phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn.

Các ban chuyên môn PETROVIETNAM cũng trao đổi kết quả giám sát theo chức năng, đưa ra khuyến nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị, làm cơ sở để PVChem rà soát nhiệm vụ trong giai đoạn 2026-2030.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Trần Hồng Nam yêu cầu PVChem tập trung gia tăng năng lực sản xuất, dịch vụ kỹ thuật cao, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời quản lý chặt chẽ tài chính, dòng tiền và rủi ro trong hoạt động kinh doanh, vay vốn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối với đầu tư, PVChem cần rà soát, xác lập rõ danh mục dự án và sản phẩm mới; kiểm soát tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể, chủ động xử lý vướng mắc để không bỏ lỡ cơ hội thị trường.

Ông Trần Hồng Nam cũng đề nghị PVChem cần chú trọng các khoản đầu tư có giá trị lâu dài, tạo nền tảng phát triển bền vững; chủ động xây dựng đề án bảo dưỡng, sửa chữa tổng thể các nhà máy và công trình lớn; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị để tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác và thúc đẩy triển khai các dự án.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT PVChem Trương Đại Nghĩa khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến đánh giá, yêu cầu và khuyến nghị của đoàn giám sát; tập trung tháo gỡ khó khăn tại các dự án, nỗ lực thực hiện chiến lược phát triển PVChem giai đoạn 2026-2030.

Doanh thu hợp nhất năm 2026 của PVChem ước đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch; lợi nhuận ước đạt 55 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch. Tổng công ty đang tập trung triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 812 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.