PVChem công bố quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Ban Điều hành Tổng công ty

Tham dự buổi lễ có ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem; các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các ban/Văn phòng Tổng công ty; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty.

Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem trao quyết định và chúc mừng ông Bùi Tuấn Ngọc.

Theo quyết định của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) về công tác cán bộ, ông Dương Trí Hội - Tổng Giám đốc PVChem được điều động, nhận nhiệm vụ mới tại Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS).

Nhằm bảo đảm công tác quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của PVChem, Hội đồng quản trị PVChem đã ban hành quyết định giao ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc PVChem phụ trách Ban Điều hành Tổng công ty kể từ ngày 14/9/2026.

Tại buổi lễ, ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem đã trao quyết định và chúc mừng ông Bùi Tuấn Ngọc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT PVChem Trương Đại Nghĩa nhấn mạnh, việc kịp thời kiện toàn công tác điều hành có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động của PVChem được duy trì liên tục, thông suốt, đặc biệt trong giai đoạn Tổng công ty đang tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch 5 năm 2026-2030 và chiến lược phát triển PVChem đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

Chủ tịch HĐQT PVChem bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm và quá trình công tác tại PVChem, ông Bùi Tuấn Ngọc sẽ cùng tập thể Ban Điều hành phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa những kết quả đã đạt được, tập trung chỉ đạo, điều hành hiệu quả các mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được PETROVIETNAM và Đại hội đồng cổ đông giao.