PVChem báo lãi 9 tháng hơn 34 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 946 tỷ

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, mã chứng khoán: PVC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.573,57 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng gần 2.000 tỷ đồng, tương đương 55,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 34,56 tỷ đồng, tăng khoảng 8,8%.

PVChem vay mới hơn 2.445 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 946 tỷ đồng.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của PVChem đạt 2.430,38 tỷ đồng, tăng gần 61% so với cùng kỳ. Trái lại, lợi nhuận sau thuế đạt 13,8 tỷ đồng, giảm khoảng 15,5%.

Diễn biến này cho thấy tốc độ mở rộng doanh thu chưa chuyển hóa tương ứng thành lợi nhuận. Trong 9 tháng, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 16,24 tỷ đồng, giảm khoảng 3,4% so với mức 16,82 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong quý III, giá vốn hàng bán của PVChem tăng từ 1.425,28 tỷ đồng lên 2.311,12 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 119,26 tỷ đồng, tăng khoảng 38,6%, thấp hơn đáng kể mức tăng doanh thu.

Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ khoảng 5,69% xuống còn 4,91%. Điều này đồng nghĩa cứ 100 đồng doanh thu thuần, doanh nghiệp thu về chưa đến 5 đồng lợi nhuận gộp trước khi trừ các khoản chi phí hoạt động.

Áp lực chi phí tiếp tục thể hiện ở khoản mục tài chính. Trong quý III, chi phí tài chính tăng từ 15,44 tỷ đồng lên 31,99 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 31,7 tỷ đồng, cao gần 3,7 lần cùng kỳ năm trước.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 42,14 tỷ đồng lên 56,89 tỷ đồng. Sau khi hạch toán các khoản doanh thu và chi phí liên quan, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh còn 18,83 tỷ đồng, giảm so với mức 20,53 tỷ đồng của quý III/2025.

Tính chung 9 tháng đầu năm, biên lợi nhuận gộp của PVChem giảm từ khoảng 6,25% xuống 5,81%. Chi phí lãi vay tăng từ 15,08 tỷ đồng lên 54,36 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu tăng gần 56%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng chưa đến 9%. Đáng lưu ý, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ còn giảm nhẹ, cho thấy tăng trưởng doanh thu chưa mang lại sự cải thiện tương ứng về lợi nhuận dành cho cổ đông công ty mẹ.

Bên cạnh khả năng sinh lời, dòng tiền là vấn đề đáng quan tâm trong báo cáo tài chính 9 tháng của PVChem.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 945,63 tỷ đồng, sâu hơn mức âm 469,33 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, mức thâm hụt dòng tiền kinh doanh tăng thêm khoảng 476,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, sự gia tăng các khoản phải thu làm giảm dòng tiền khoảng 854,96 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho làm giảm thêm 89,24 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng chi khoảng 43,24 tỷ đồng trả lãi vay và 33,88 tỷ đồng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của PVChem đạt khoảng 3.684,5 tỷ đồng, tăng gần 859 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 1.741,28 tỷ đồng lên 2.595,42 tỷ đồng.

Riêng phải thu ngắn hạn khách hàng đạt 2.497,91 tỷ đồng, tăng khoảng 870 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương gần 68% tổng tài sản cuối kỳ.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của PVChem tăng từ khoảng 1.756 tỷ đồng đầu năm lên 2.591,87 tỷ đồng tại ngày 30/09/2026.

Đáng chú ý, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 742,78 tỷ đồng lên 1.609,88 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 867 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt dương 882,69 tỷ đồng, còn dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 43,5 tỷ đồng. Tiền thu từ đi vay đạt khoảng 2.445,47 tỷ đồng, trong khi tiền trả nợ gốc vay khoảng 1.578,37 tỷ đồng.

Dù dòng tiền đầu tư và tài chính đều dương, các khoản này vẫn không bù đắp hoàn toàn mức thâm hụt từ hoạt động kinh doanh. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vì vậy âm khoảng 19,44 tỷ đồng.

Kết quả 9 tháng đầu năm cho thấy PVChem đang đối mặt với khoảng cách đáng kể giữa tăng trưởng doanh thu và khả năng tạo dòng tiền. Doanh thu tăng 55,8%, lợi nhuận sau thuế tăng 8,8%, trong khi dòng tiền kinh doanh âm gần 946 tỷ đồng và dư nợ vay ngắn hạn tăng hơn 867 tỷ đồng. Khả năng thu hồi công nợ và kiểm soát nhu cầu vốn lưu động là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi khi đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.