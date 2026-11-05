PVCFC và PV Power chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các nguyên tắc quản trị OECD

Buổi làm việc do ông Văn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐQT PVCFC chủ trì, với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và đại diện các ban chuyên môn liên quan.

Về phía PV Power có bà Vũ Thị Tố Nga và ông Phan Anh Minh - Thành viên HĐQT; ông Vương Thế Lực - Phó Tổng Giám đốc; cùng đại diện các ban chuyên môn Tổng công ty.

Ông Văn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐQT PVCFC chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc nhằm trao đổi kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); đồng thời chia sẻ phương pháp đánh giá thực trạng, xác định những nội dung cần hoàn thiện và từng bước nâng cao chất lượng quản trị theo thông lệ quốc tế.

Lãnh đạo PVCFC cùng đại diện các ban chuyên môn giải đáp các nội dung được đoàn công tác PV Power quan tâm.

Kinh nghiệm thực tiễn trong nâng cao chuẩn mực quản trị

Tại buổi làm việc, PVCFC đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lộ trình, đánh giá thực trạng và tổ chức triển khai các nguyên tắc OECD. Trong đó chú trọng phân công trách nhiệm giữa HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị chuyên môn, đồng thời cụ thể hóa các nguyên tắc vào hệ thống quy chế, quy định nội bộ và hoạt động thực tiễn.

Hai bên cũng trao đổi về cơ cấu, hiệu quả hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc; công tác đánh giá HĐQT và từng thành viên; cơ chế kiểm soát giao dịch với bên có liên quan và xây dựng chính sách tố giác độc lập (Whistleblowing). Đây là những nội dung quan trọng nhằm tăng cường giám sát, phòng ngừa rủi ro và kiểm soát xung đột lợi ích trong doanh nghiệp.

Đại diện PV Power chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong áp dụng các nguyên tắc quản trị OECD.

Minh bạch thông tin, ESG - nền tảng cho quản trị bền vững

Về minh bạch thông tin, PVCFC chia sẻ kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện điều lệ, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan; đồng thời trao đổi về việc công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông, bảo đảm thời hạn và quyền tiếp cận thông tin của cổ đông theo thông lệ quản trị tốt.

Đối với ESG, các đại biểu tập trung trao đổi về việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; lựa chọn các tiêu chuẩn báo cáo phù hợp như GRI, IFRS S1/S2 và kinh nghiệm xây dựng, công bố báo cáo phát triển bền vững.

Buổi làm việc là dịp để PVCFC và PV Power tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các thông lệ quản trị tốt.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về việc tự đánh giá theo Bộ tiêu chí quản trị doanh nghiệp của PETROVIETNAM, từ phương pháp chấm điểm, đối chiếu minh chứng đến những khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực tế.

Thông qua chương trình, PV Power có cơ hội tham khảo kinh nghiệm thực tiễn từ PVCFC trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả hoạt động. Đây cũng là dịp để hai đơn vị tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các thông lệ quản trị tốt.

Với PVCFC, việc áp dụng các nguyên tắc OECD không chỉ hướng đến nâng cao kết quả đánh giá, mà còn là quá trình hoàn thiện năng lực quản trị, củng cố niềm tin của cổ đông và các bên liên quan. Qua đó, doanh nghiệp từng bước xây dựng nền tảng quản trị minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) là Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Được thành lập vào năm 1961, dựa trên nền tảng của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Âu (OEEC), với sự tham gia ban đầu của 20 quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, và các nước Tây Âu, OECD tập trung vào mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hợp tác quốc tế.

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD lần đầu tiên được phê chuẩn bởi Hội đồng Bộ trưởng OECD vào năm 1999 và đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu về quản trị công ty. Bộ Nguyên tắc này là tài liệu tham chiếu cho các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, và doanh nghiệp trong việc thiết lập các quy định quản trị công ty minh bạch và hiệu quả.

Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD đã được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu, là nền tảng để các công ty triển khai quản trị công ty hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa.