PVCFC: Lắng nghe để thấu hiểu, đối thoại để đồng hành

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVCFC; ông Nguyễn Đức Hạnh, Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Thành viên HĐQT; ông Trần Chí Nguyện, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; cùng các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban, đơn vị và người lao động.

Ông Trần Chí Nguyện, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc, đại diện Công đoàn PVCFC phát biểu tại chương trình.

Lắng nghe ý kiến, giải đáp những vấn đề từ thực tiễn

Tại chương trình, ông Trần Chí Nguyện, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc PVCFC, đại diện Công đoàn Tổng công ty thông tin về tình hình chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; các chế độ, chính sách và hoạt động hỗ trợ đời sống. Đại diện các đơn vị cũng cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện những nội dung đã thống nhất tại chương trình đối thoại năm 2025 và định hướng rà soát, điều chỉnh chính sách lao động trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thị trường phân bón, năng lượng, nguyên liệu và logistics thế giới có nhiều biến động, PVCFC vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định, chủ động thích ứng và giữ đà tăng trưởng.

Bà Trần Như Quỳnh, Trưởng Ban Kế hoạch Chiến lược báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2026.

Trên cơ sở kết quả đạt được, kế hoạch năm 2027 tiếp tục đặt trọng tâm vào vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả; phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số và nghiên cứu các lĩnh vực kinh doanh mới. Những thông tin này giúp người lao động có thêm góc nhìn về tình hình hoạt động, mục tiêu phát triển và yêu cầu đặt ra đối với từng bộ phận, cá nhân trong giai đoạn tiếp theo.

Trong năm 2026, PVCFC tiếp nhận tổng cộng 65 ý kiến, kiến nghị của người lao động thông qua các kênh đối thoại và tổng hợp tại các đơn vị. Các ý kiến được xem xét, giải quyết ở các cấp, đơn vị theo thẩm quyền. Tại chương trình, 22 ý kiến được người lao động trực tiếp nêu và đã được lãnh đạo, các đơn vị liên quan giải đáp ngay tại phiên đối thoại. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách, điều kiện làm việc, công tác phối hợp và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện các ban, đơn vị của PVCFC phát biểu tại chương trình.

Rà soát chính sách phúc lợi, hướng đến nâng cao trải nghiệm người lao động

Một nội dung đáng chú ý tại chương trình là phương án điều chỉnh, bổ sung chính sách phúc lợi năm 2027 do Ban Quản trị nguồn nhân lực trình bày. Trên cơ sở rà soát 17 nhóm chính sách, phương án đề xuất điều chỉnh 20 hạng mục, hướng đến cập nhật mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế, gia tăng quyền lợi và thể hiện sự quan tâm của Tổng công ty đối với người lao động và gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc Bửu, đại diện Ban Quản trị nguồn nhân lực chia sẻ phương án điều chỉnh, bổ sung chính sách phúc lợi năm 2027.

Một số nội dung đáng chú ý gồm: đề xuất tăng mức hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sắc đẹp đối với lao động nữ; điều chỉnh kinh phí tham quan, du lịch và quà sinh nhật; tăng mức quà tặng trong các dịp lễ, sự kiện của Tổng công ty; bổ sung một số ngày kỷ niệm chung; nâng mức chăm lo đối với lao động nữ, con người lao động, đối tượng chính sách và cán bộ hưu trí. Các quyền lợi hiện hành về bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và các chính sách hỗ trợ khác tiếp tục được đề xuất duy trì.

Phương án được xây dựng trên cơ sở cân đối nguồn lực, rà soát cùng lãnh đạo, Công đoàn và các ban chức năng. Đây là định hướng nhằm từng bước hoàn thiện chính sách phúc lợi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và tạo động lực để người lao động gắn bó, đồng hành cùng PVCFC. Các nội dung điều chỉnh sẽ được xem xét, triển khai theo quy trình và thẩm quyền phê duyệt.

Lắng nghe để thấu hiểu, đối thoại phải đi cùng hành động

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng cảm ơn những đóng góp và chia sẻ của người lao động; đồng thời nhấn mạnh, lắng nghe không chỉ là tiếp nhận ý kiến mà quan trọng hơn là thấu hiểu những mong muốn, khó khăn và vướng mắc trong thực tế công việc. Đối thoại cần tạo được sự cởi mở, thẳng thắn, giúp lãnh đạo hiểu người lao động và người lao động hiểu hơn về định hướng, yêu cầu cũng như điều kiện hoạt động của Tổng công ty.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVCFC Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo, kết luận tại chương trình.

Tổng Giám đốc PVCFC định hướng tập trung lắng nghe, trao đổi năm nhóm vấn đề trọng tâm: việc làm, tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi; an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc; đào tạo, phát triển nghề nghiệp; chất lượng phối hợp giữa các bộ phận; các sáng kiến nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí và cải thiện hiệu quả công việc. Lãnh đạo các đơn vị cần tiếp nhận đầy đủ, trả lời đúng trọng tâm, làm rõ căn cứ và trách nhiệm; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, những nội dung cần thêm thời gian xác minh phải có hướng xử lý và thời hạn phản hồi cụ thể. Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng và phối hợp giám sát việc thực hiện.

Nhấn mạnh tinh thần Thinking - Action - Innovation (Tư duy - Hành động - Đổi mới sáng tạo), Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng cho rằng tư duy cần được chuyển hóa thành hành động và giải pháp cụ thể; trí tuệ tập thể cần được phát huy từ từng tổ, nhóm, đơn vị. Mỗi cá nhân cần chủ động lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp và cùng hướng đến mục tiêu chung. Đoàn kết không chỉ là cùng làm việc trong một tập thể, mà còn là sự thống nhất về mục tiêu, ý chí và hành động, biết dung hòa khác biệt và hỗ trợ nhau vì lợi ích chung.

Chương trình đối thoại thu hút đông đảo CBCNV tham dự.

Tổng Giám đốc PVCFC khẳng định xây dựng môi trường làm việc an toàn, công bằng, tôn trọng và tạo cơ hội phát triển cho người lao động là trách nhiệm xuyên suốt của lãnh đạo Tổng công ty. Giá trị của đối thoại không chỉ nằm ở những nội dung được trao đổi tại chương trình mà còn ở kết quả thực hiện sau đó: mỗi vấn đề cần được xác định rõ đơn vị chủ trì, trách nhiệm phối hợp và tiến độ giải quyết. Hoạt động lắng nghe, đối thoại vì vậy cần được duy trì thường xuyên, trở thành một phần trong công tác quản lý, điều hành và xây dựng môi trường làm việc tại PVCFC.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình Đối thoại Người lao động năm 2026 tiếp tục khẳng định tinh thần cầu thị, trách nhiệm và đồng hành tại PVCFC. Từ việc lắng nghe, giải đáp đến hành động cụ thể, Tổng công ty hướng đến củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh tập thể và xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.