PVCFC đồng hành cùng tỉnh Lào Cai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Địa phương đã hoàn thành kế hoạch hỗ trợ 415 căn nhà, giúp hàng trăm hộ gia đình khó khăn có nơi ở kiên cố, an toàn và ổn định cuộc sống.

Vừa qua, tại tỉnh Lào Cai, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình bàn giao nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn.

Theo Kế hoạch số 193 năm 2025 của UBND tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 415 căn nhà cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa phát sinh ngoài Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương đã huy động tổng nguồn lực 66,4 tỷ đồng từ ngân sách và sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng. Trong đó, PVCFC tài trợ 12 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Đại diện PVCFC trao biểu trưng tài trợ 12 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: PVCFC

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại tỉnh Lào Cai đã hoàn thành 100% kế hoạch, với 377 căn nhà xây mới và 38 căn sửa chữa. Các công trình được chú trọng về chất lượng, bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho người dân, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao mức độ an toàn cho người dân.

Tại chương trình, đại diện PVCFC đã trao biển tượng trưng nguồn kinh phí tài trợ, thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Linh ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ của PVCFC. Theo đó, địa phương đã phối hợp rà soát, phân bổ nguồn kinh phí đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Đại diện PVCFC, Phó Giám đốc Marketing Nguyễn Tấn Đạt chia sẻ, việc đồng hành cùng Lào Cai trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một phần trong định hướng an sinh xã hội của doanh nghiệp. Thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ, Phân bón Cà Mau mong muốn góp phần giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định sinh kế và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện một trong những hộ gia đình được hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Tiệp bày tỏ niềm vui và sự cảm ơn trước sự quan tâm của chính quyền địa phương và nhà tài trợ. Ngôi nhà mới giúp gia đình ông cải thiện điều kiện sinh hoạt, yên tâm lao động, sản xuất.

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng các giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, góp phần phát triển nền nông nghiệp Việt Nam, PVCFC luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, trường học, công trình dân sinh, trao học bổng và hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Khoản tài trợ 12 tỷ đồng tại Lào Cai tiếp tục nối dài hành trình an sinh xã hội của PVCFC, hướng đến mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững.