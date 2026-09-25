PVCFC chăm lo Tết Trung thu cho con em người lao động

Tại Nhà máy NPK Hàn - Việt (KVF, trực thuộc PVCFC), Công đoàn và Chi đoàn KVF phối hợp tổ chức Lễ hội Trăng rằm dành cho con em CBCNV. Chương trình mang đến cho các em nhỏ nhiều hoạt động vui chơi, đồng thời tạo cơ hội để các em tìm hiểu về nơi bố mẹ đang làm việc.

Đông đảo các bé tham gia chương trình Lễ hội Trăng rằm của KVF.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tham quan Nhà máy KVF. Các em được trực tiếp khám phá không gian làm việc của bố mẹ, tìm hiểu về công việc và những sản phẩm được tạo ra tại nhà máy. Qua đó, các em có thêm hiểu biết về công việc của bố mẹ cũng như môi trường sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Bên cạnh hoạt động tham quan, các gia đình cùng tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu và đón Tết Trung thu. Đây cũng là dịp để CBCNV tạm gác công việc, dành thời gian cùng con trải nghiệm không khí lễ hội và lưu giữ những khoảnh khắc gia đình.

Con em CBCNV được tham gia sôi nổi các hoạt động do Công đoàn và Chi đoàn KVF phối hợp tổ chức.

Tại Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), Đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức chương trình “Ngày hội Trăng Nhỏ 2026” dành cho con em CBCNV.

Chương trình được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi. Các em nhỏ được vui chơi tại khu vui chơi giải trí trong nhà; các em lớn hơn được xem phim tại rạp chiếu phim. Sau các hoạt động vui chơi, các em cùng tham gia tiệc liên hoan, giao lưu và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè.

Con em CBCNV PPC tham gia chương trình “Ngày hội Trăng Nhỏ 2026”.

Thông qua các hoạt động Trung thu, PVCFC và các đơn vị thành viên tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho con em người lao động. Không chỉ mang đến sân chơi cho thiếu nhi, những chương trình còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa gia đình CBCNV với đơn vị, tạo thêm những kỷ niệm đẹp cho các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu.