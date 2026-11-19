Đây không chỉ là dấu mốc hoàn thành một chặng đường học tập, rèn luyện của các học viên, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo PVCFC đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Chí Nguyện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn PVCFC; ThS Dương Văn Thạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, đại diện các khoa/phòng, quý thầy cô cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Các đại biểu, lãnh đạo PVCFC, đại diện Trường Chính trị tỉnh Cà Mau cùng toàn thể học viên tham dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Bồi đắp nền tảng tư tưởng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

Trong không khí hướng đến kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), chương trình bế giảng là dịp nhìn lại quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc của tập thể học viên, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ giảng viên và sự phối hợp tổ chức giữa Trường Chính trị tỉnh Cà Mau với PVCFC.

Chương trình đào tạo được giảng dạy kéo dài hơn 1 năm qua gồm 16 học phần, tổng thời lượng 1.056 tiết học, 13 lần thi kết thúc môn và một chuyến nghiên cứu thực tế. Nội dung học tập trang bị cho học viên hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời bồi dưỡng phương pháp tư duy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác.

Lễ trao bằng tốt nghiệp, vinh danh học viên tiêu biểu và tri ân thầy cô tại chương trình bế giảng.

Dù phải cân đối giữa nhiệm vụ chuyên môn và thời gian học tập, tập thể học viên vẫn thể hiện tinh thần nghiêm túc, ý thức kỷ luật và quyết tâm cao, hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của chương trình. Kết quả, 27/27 học viên đạt tốt nghiệp loại khá, giỏi; trong đó có 6 học viên đạt loại giỏi (chiếm 22,2%) và 21 học viên đạt loại khá (chiếm 77,8%). Dịp này, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau đã biểu dương, khen thưởng 3 học viên đạt thành tích học tập giỏi, rèn luyện tốt cùng 1 học viên tiêu biểu trong phong trào thi đua và công tác quản lý lớp.

Kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của từng học viên, tinh thần trách nhiệm của Ban Cán sự lớp trong vai trò cầu nối với nhà trường, cũng như sự tận tâm truyền đạt kiến thức gắn liền thực tiễn từ đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó, sự đồng hành, tạo điều kiện của lãnh đạo PVCFC và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Cà Mau đã đóng vai trò quan trọng giúp khóa học được tổ chức thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

Chủ động chuẩn bị nguồn lực cán bộ cho chặng đường phát triển mới

Trong công tác xây dựng Đảng, đào tạo lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong việc củng cố lập trường tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đối với doanh nghiệp, bên cạnh chuyên môn và năng lực quản trị, mỗi cán bộ còn cần có nhận thức chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng vận dụng đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ.

Đối với PVCFC, đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa. Việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng không chỉ đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ mà còn góp phần xây dựng lực lượng nhân sự có đủ phẩm chất, năng lực và tư duy lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục của Tổng Công ty.

Ông Trần Chí Nguyện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn PVCFC phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Cà Mau kỳ vọng mối quan hệ phối hợp với PVCFC trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn nữa. Nhà trường cũng nhấn mạnh định hướng không ngừng đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, sát thực tế, giúp học viên vận dụng hiệu quả lý luận vào hoạt động của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

TS Phạm Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức lớp học cùng PVCFC.

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khép lại một chặng đường học tập, nhưng đồng thời mở ra yêu cầu mới đối với mỗi học viên: tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện và vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác. Bởi giá trị của đào tạo không chỉ nằm ở tấm bằng được trao, mà còn được thể hiện qua bản lĩnh, năng lực và những đóng góp cụ thể của mỗi cán bộ trên hành trình xây dựng Đảng, xây dựng PVCFC ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.