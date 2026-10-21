PV Trans (PVT) dự báo lãi ròng tăng vọt hơn 73% nhờ đà tăng giá cước vận tải quốc tế

Cước vận tải neo cao và động lực từ quy mô đội tàu

Thị trường vận tải hàng lỏng toàn cầu đang trải qua đợt định hình lại các tuyến đường thương mại dưới sức ép của các yếu tố địa chính trị. Những sự kiện nối tiếp từ xung đột Nga và Ukraine năm 2022, gián đoạn tại Biển Đỏ năm 2023 cho đến sự leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz trong năm 2026 đã tác động mạnh đến chuỗi cung ứng. Theo dữ liệu từ Vietcap, tính đến đầu tháng 10 năm 2026, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz chỉ duy trì ở mức 2 đến 8% so với giai đoạn trước chiến sự. Tình trạng kẹt tàu và thời gian di chuyển kéo dài làm thắt chặt nguồn cung tàu hiệu dụng trên toàn cầu, đẩy giá cước giao ngay và giá thuê định hạn lên mức rất cao.

Cụ thể, giá thuê tàu định hạn trung bình của phân khúc chở dầu thô cỡ Aframax đạt 57,7 ngàn USD mỗi ngày, tăng 89% so với cùng kỳ. Phân khúc tàu tầm trung chở sản phẩm dầu và tàu Handymax chở hóa chất có giá cước định hạn trung bình lần lượt đạt 29 ngàn USD mỗi ngày, tăng 47%, và 26,1 ngàn USD mỗi ngày, tăng 39%. Bước sang quý 4 năm 2026, đà tăng này tiếp tục gia tốc khi giá cước trung bình của tàu Aframax vọt lên mức 90 ngàn USD mỗi ngày tính đến ngày 08 tháng 10, cao hơn 152% so với cùng kỳ năm trước. Hai dòng tàu chở sản phẩm dầu và hóa chất cũng ghi nhận mức tăng trên 30% so với quý liền trước.

Giá cước vận tải gia tăng đúng vào thời điểm PV Trans vừa hoàn tất giai đoạn mở rộng công suất. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng trọng tải đội tàu của doanh nghiệp đạt 1.802 ngàn DWT với 59 tàu, tăng mạnh so với mức 725 ngàn DWT của năm 2020. Việc đầu tư thêm 7 tàu mới trong năm 2025 đã giúp tổng trọng tải tăng thêm 22%, tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp nắm bắt cơ hội. Thêm vào đó, hoạt động phá dỡ tàu cũ trên thế giới rơi xuống mức thấp kỷ lục cũng góp phần thu hẹp nguồn cung thực tế, tiếp tục hỗ trợ giá cước duy trì đà tăng trong giai đoạn 2026 đến 2027.

Lợi nhuận dự phóng bứt phá và định giá cổ phiếu hấp dẫn

Với lợi thế sở hữu đội tàu lớn, doanh thu năm 2026 của PV Trans ước đạt hơn 20.700 tỷ đồng, tăng 29,3% so với mức thực hiện năm 2025. Mảng vận tải đóng vai trò chủ lực khi mang về hơn 12.800 tỷ đồng, tăng 30%. Các mảng kho chứa dầu nổi, thương mại và dịch vụ khác ước đạt hơn 7.900 tỷ đồng. Nhờ giả định giá cước tàu chở dầu thô quốc tế tăng 80% và tàu chở hóa chất tăng 54%, biên lợi nhuận gộp toàn công ty dự kiến tăng từ 15% lên 17%. Riêng mảng vận tải được kỳ vọng đạt biên lợi nhuận gần 25% do tàu PVT Apollo cỡ Aframax đã hoàn tất khấu hao từ quý 2 năm 2025.

Công ty cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác ước tính 129 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, đến từ tiền bồi thường cho các tàu bị ảnh hưởng bởi gián đoạn tại eo biển Hormuz. Tổng hợp các yếu tố, lợi nhuận ròng năm 2026 ước đạt 1.668 tỷ đồng, tăng trưởng 73,1%. Sang năm 2027, dù hoạt động giao thương có thể ổn định trở lại khiến giá cước điều chỉnh giảm khoảng 15%, mặt bằng giá chung vẫn duy trì ở vùng cao gấp 1,7 đến 2,3 lần so với trước xung đột. Doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2027 của doanh nghiệp được dự phóng tiếp tục tăng lên mức 22.451 tỷ đồng và hơn 2.000 tỷ đồng nhờ bổ sung thêm tàu mới và sự phục hồi của mảng vận tải khí hóa lỏng.

Trên thị trường chứng khoán, nỗ lực minh bạch hóa hoạt động quan hệ nhà đầu tư đã giúp định giá cổ phiếu PV Trans cải thiện đáng kể so với giai đoạn 2015 đến 2021. Tính đến giữa tháng 10 năm 2026, cổ phiếu đang giao dịch quanh vùng giá 25.000 đồng, phản ánh chỉ số P/E dự phóng năm 2026 và 2027 lần lượt ở mức 7,6 lần và 6,6 lần. Mức định giá này vẫn thấp hơn khoảng 26% so với mức trung vị 5 năm là 9 lần, mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn cho các nhà đầu tư dù cần lưu ý đến rủi ro biến động chi phí bảo dưỡng hoặc kịch bản hạ nhiệt sớm của giá cước quốc tế.