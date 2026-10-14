PV Power tăng trưởng sản lượng điện, thúc đẩy đầu tư các dự án LNG

Vận hành ổn định, sản lượng điện tăng trưởng mạnh

Kết thúc 9 tháng năm 2026, sản lượng điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) ước đạt 18,954 tỷ kWh, vượt 19% kế hoạch và tăng 41% so với cùng kỳ, trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm và thị trường nhiên liệu biến động.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I tiếp tục là nguồn điện chủ lực với sản lượng ước đạt 5,709 tỷ kWh, vượt 25% kế hoạch 9 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Đối với các nhà máy LNG, PV Power chủ động thu xếp nguồn nhiên liệu và đầu ra. Tháng 7/2026, Tổng công ty hoàn thành ký xác nhận mua bán LNG định hạn lần 1, với khối lượng 20,7 triệu MMBTU/năm cho giai đoạn 2027 - 2031.

Tháng 8/2026, hợp đồng mua bán điện Nhơn Trạch 3&4 được sửa đổi, bổ sung, xác lập tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn 65%, tạo cơ sở phối hợp kế hoạch mua khí và phát điện, kiểm soát chi phí.

Doanh thu 9 tháng ước đạt 46.161 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch và tăng 77% so với cùng kỳ. Kết quả này có đóng góp từ các khoản thu hồi chênh lệch tỷ giá, giá khí của những giai đoạn trước. Vì vậy, tăng trưởng sản lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu huy động vẫn là những chỉ dấu rõ nét hơn về năng lực vận hành của PV Power.

Thúc đẩy đầu tư, mở rộng hợp tác phát triển LNG

Song song với vận hành các nhà máy hiện hữu, PV Power tiếp tục triển khai các dự án điện khí LNG mới, từng bước mở rộng năng lực phát điện và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Dự án LNG Quỳnh Lập, công suất 1.500 MW, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và công bố khởi công hạ tầng kỹ thuật ngày 18/5/2026. Trong khi đó, dự án LNG Vũng Áng III, công suất 1.500 MW, được chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 6/2026. Ngày 28/7, PV Power và PV GAS ký biên bản ghi nhớ về mua bán LNG tái hóa phục vụ dự án Vũng Áng III.

PV Power và PSGC ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về vận hành, bảo dưỡng các nhà máy điện tại Lào

Ở thị trường khu vực, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào, PV Power và PSG Corporation Public Company Limited (PSGC) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về vận hành, bảo dưỡng các nhà máy điện tại Lào. Thỏa thuận mở ra cơ hội kết hợp năng lực phát triển dự án của PSGC với kinh nghiệm kỹ thuật, vận hành của PV Power.

Trong những tháng cuối năm, Tổng công ty tập trung hoàn thiện quyết toán Nhơn Trạch 3&4, đẩy nhanh thủ tục các dự án LNG, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, đồng thời tăng cường quản trị dòng tiền, công nợ, chi phí và hoàn thiện hệ thống ERP.

Những kết quả trong 9 tháng đầu năm 2026 tạo cơ sở để PV Power tiếp tục củng cố năng lực vận hành, thúc đẩy các dự án đầu tư và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực điện khí. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Tổng công ty hướng tới hoàn thành kế hoạch năm 2026, đồng thời chủ động nguồn lực cho chiến lược phát triển năm 2027.

(Nguồn: PV Power)