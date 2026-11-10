PV Power: Sản lượng điện 9 tháng tăng 55,3%

Duy trì độ khả dụng từ công tác bảo dưỡng hằng ngày

Phát biểu khai mạc Hội nghị về tối ưu hóa công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa của PV Power, Chủ tịch HĐQT PV Power Hoàng Văn Quang nhấn mạnh vai trò của công tác bảo dưỡng, sửa chữa đối với việc duy trì hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả của các nhà máy điện. Đồng thời, đề nghị các đơn vị làm rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế vận hành.

Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Quang, Tổng Giám đốc Lê Như Linh và Phó Tổng Giám đốc Ngô Văn Chiến đồng chủ trì Hội nghị về tối ưu hóa công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa của PV Power.

Độ khả dụng phản ánh mức độ sẵn sàng về kỹ thuật của tổ máy nhằm đáp ứng yêu cầu huy động. Để duy trì chỉ tiêu này, các nhà máy phải theo dõi tình trạng thiết bị trong suốt quá trình vận hành, xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường và chuẩn bị đủ vật tư, nhân lực để hoàn thành công việc trong thời gian dừng máy. Việc phát hiện sớm hư hỏng giúp đơn vị chủ động bố trí thời điểm xử lý, giảm nguy cơ phải dừng máy đột xuất khi hệ thống cần huy động công suất.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện của 5 nhà máy với 7 tổ máy đạt 14.955 triệu kWh, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này ghi nhận đóng góp của Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, hai nhà máy chưa vận hành thương mại trong 9 tháng năm 2025. Riêng nhóm nhà máy đã vận hành trong cùng kỳ, sản lượng tăng 14,8%. Về độ khả dụng, 6/7 tổ máy đạt hoặc vượt định mức được giao và 6 tổ máy duy trì độ khả dụng trên 94%.

Kỳ trung tu tổ máy S1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là một ví dụ về việc tổ chức sửa chữa theo tình trạng thực tế của thiết bị. Trong 33 ngày, các đơn vị triển khai công việc trên 8 nhóm hệ thống chính, từ lò hơi, tuabin, máy phát đến thiết bị xử lý môi trường. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật PV Power thực hiện 3 trong số 22 gói công việc, đồng thời đảm nhận phần việc trước đây cần chuyên gia bảo dưỡng bơm cấp tuabin. Những phát sinh ghi nhận khi mở máy được dùng để rà soát phạm vi công việc và dự toán cho kỳ trung tu tổ máy S2 năm 2027.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện của 5 nhà máy với 7 tổ máy đạt 14.955 triệu kWh, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm 2025.

PV Power cũng chuẩn hóa công tác bảo dưỡng bằng hệ thống quản lý bảo trì CMMS. Đến hết tháng 9/2026, hệ thống ghi nhận 7.005 lệnh công việc, trong đó 91,8% đã được đóng. Khoảng 70,7% số lệnh được tạo tự động từ kế hoạch bảo dưỡng định kỳ. Việc lưu lịch sử kiểm tra và sửa chữa theo từng thiết bị giúp các nhà máy theo dõi những bất thường lặp lại, rà soát chu kỳ bảo dưỡng và chuẩn bị phụ tùng cho các kỳ sửa chữa tiếp theo.

Bố trí lịch sửa chữa theo nhu cầu huy động điện

Bước sang năm 2027, sản lượng điện thương mại dự kiến đạt 25.024 triệu kWh, tăng 37,3% so với kế hoạch năm 2026. Cùng với mục tiêu sản lượng cao hơn, PV Power dự kiến triển khai 8 kỳ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ. Yêu cầu đặt ra là chọn thời điểm dừng máy phù hợp với phương án huy động, bảo đảm chất lượng sửa chữa và đưa tổ máy trở lại vận hành đúng tiến độ.

PV Power định hướng bố trí các kỳ sửa chữa lớn vào thời điểm phụ tải thấp, mùa mưa hoặc trùng lịch ngừng cấp khí khi điều kiện cho phép. Với các đợt dừng máy theo kế hoạch huy động, nhà máy có thể kết hợp xử lý bất thường và thực hiện những hạng mục bảo dưỡng đã chuẩn bị sẵn. Cách bố trí này giúp giảm thời gian dừng máy riêng cho từng công việc và dành công suất khả dụng cho những thời điểm hệ thống có nhu cầu cao.

PV Power định hướng bố trí các kỳ sửa chữa lớn vào thời điểm phụ tải thấp, mùa mưa hoặc trùng lịch ngừng cấp khí khi điều kiện cho phép.

Tại Cà Mau, PV Power dự kiến kết hợp đại tu Cà Mau 1 với thay thế hệ thống điều khiển, phấn đấu đưa nhà máy trở lại vận hành trước cao điểm mùa khô. Kế hoạch tại Cà Mau 1&2 cũng chú trọng kiểm tra chuyên sâu và theo dõi tình trạng máy phát để phát hiện sớm dấu hiệu suy giảm cách điện. Tại Vũng Áng 1, trọng tâm là kiểm tra các hệ thống thiết bị chính và chuẩn bị trung tu tổ máy S2. Với Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 3&4, các đơn vị dự kiến tăng cường nội soi tuabin khí, theo dõi diễn biến bất thường và chuẩn bị vật tư theo kết quả kiểm tra.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027. Đặc biệt, tăng cường phối hợp các khâu từ chuẩn bị vật tư, bố trí nhân lực đến nghiệm thu, khởi động lại tổ máy theo kế hoạch huy động, bảo đảm công suất sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điện trong những tháng cao điểm.

Bước sang năm 2027, với mục tiêu sản lượng cao hơn và 8 kỳ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ dự kiến, Tổng công ty tập trung phát hiện sớm bất thường, chủ động chuẩn bị vật tư và bố trí lịch dừng máy phù hợp với nhu cầu huy động. Việc hoàn thành các hạng mục trọng yếu trước cao điểm mùa khô sẽ giúp PV Power duy trì nguồn công suất sẵn sàng khi hệ thống cần, tạo cơ sở thực hiện kế hoạch sản lượng cả năm.