PV Power (POW) vượt 26% kế hoạch doanh thu sau 9 tháng, sản lượng điện tăng hơn 40%

Sản lượng điện vượt kế hoạch

Tại hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã ck: POW) cho biết sản lượng điện 9 tháng đầu năm 2026 đạt 19.329 triệu kWh, đạt 121% kế hoạch và bằng 144% so với cùng kỳ năm 2025.

Ảnh: POW

Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đóng góp sản lượng lớn nhất với 5,739 tỷ kWh. Cụm Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đạt 4,256 tỷ kWh, trong khi Nhơn Trạch 3&4 đóng góp 3,884 tỷ kWh.

Đáng chú ý, Nhơn Trạch 2 ghi nhận sản lượng 3,303 tỷ kWh, tăng khoảng 48% so với cùng kỳ. Nhơn Trạch 1 đạt 1,054 tỷ kWh.

Theo PV Power, kết quả trên có được trong bối cảnh Tổng công ty và các đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại nhiều nhà máy, qua đó đưa các tổ máy trở lại vận hành đúng và sớm hơn kế hoạch.

Doanh thu tăng 77% so với cùng kỳ

Cùng với sản lượng điện tăng, doanh thu toàn Tổng công ty trong 9 tháng ước đạt 46.161 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch 9 tháng và tăng 77% so với cùng kỳ năm 2025.

Ảnh: POW

PV Power cho biết doanh thu không chỉ đến từ hoạt động sản xuất điện mà còn chịu tác động từ giá nhiên liệu cũng như các khoản thu hồi chênh lệch tỷ giá và giá khí của những giai đoạn trước. Về nguồn nhiên liệu, khối lượng than giao nhận phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trong 9 tháng ước đạt hơn 2,7 triệu tấn, tương đương 110% kế hoạch.

Đặt mục tiêu sản lượng 5,7 tỷ kWh trong quý IV

Trong quý IV/2026, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện khoảng 5,7 tỷ kWh.

Ảnh: POW

Song song với việc vận hành các nhà máy hiện hữu, Tổng công ty tiếp tục chuẩn bị đầu tư các dự án điện mới. Trong đó, Dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An có công suất dự kiến 1.500 MW đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Việc hoàn thiện nguồn nhiên liệu LNG, các thỏa thuận mua bán điện cũng như chuẩn bị đầu tư các dự án mới được PV Power triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục mở rộng danh mục nguồn điện khí, bên cạnh các nhà máy nhiệt điện và thủy điện đang vận hành.