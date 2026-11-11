PV Power (POW) nâng mạnh kế hoạch 2026 sau khi lãi 9 tháng vượt trội

Nâng mạnh kế hoạch năm 2026

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã ck: POW) vừa điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, trong đó các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều được nâng đáng kể so với phương án ban đầu.

Theo kế hoạch mới, PV Power đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 53.308 tỷ đồng, tăng gần 7% so với kế hoạch cũ. Đáng chú ý, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được nâng lên 5.568 tỷ đồng, gấp gần 4,2 lần mức ban đầu. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.973 tỷ đồng, gấp hơn 4,4 lần kế hoạch cũ.

Ảnh: POW

Đối với công ty mẹ, PV Power điều chỉnh mục tiêu doanh thu lên 44.437 tỷ đồng, tăng 6,5% so với phương án trước đó. Lợi nhuận trước thuế được nâng lên 4.695 tỷ đồng, gấp gần 4 lần kế hoạch ban đầu, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.317 tỷ đồng, gấp gần 3,9 lần.

Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty mẹ cũng được nâng lên. Giá trị thực hiện đầu tư dự kiến đạt 2.545 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với kế hoạch cũ. Trong đó, đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 375 tỷ đồng; mua sắm tài sản cố định và trang thiết bị 287 tỷ đồng; đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên 1.883 tỷ đồng.

Tổng giá trị giải ngân dự kiến đạt 6.477 tỷ đồng, tăng 806 tỷ đồng so với phương án trước điều chỉnh. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm 5.049 tỷ đồng, trong khi vốn vay và các nguồn khác giữ nguyên ở mức 1.428 tỷ đồng.

9 tháng vượt 39% mục tiêu lợi nhuận cả năm mới

Việc PV Power điều chỉnh kế hoạch được đưa ra sau khi doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026. Riêng quý III, PV Power đạt doanh thu thuần khoảng 16.772 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.073 tỷ đồng, tăng gần 119%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PV Power đạt hơn 49.405 tỷ đồng, tăng gần 95% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.898 tỷ đồng, gấp hơn 3,2 lần cùng kỳ.

Với kết quả này, PV Power đã vượt khoảng 39% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 4.973 tỷ đồng được đặt ra trong kế hoạch năm 2026 mới.