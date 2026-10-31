PV Power: Những điểm sáng từ vận hành đến đầu tư

PV Power sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, ghi nhận tăng trưởng về sản lượng điện. Kết quả đến từ việc duy trì khả năng sẵn sàng vận hành của các tổ máy, chủ động nguồn nhiên liệu và đưa các nguồn điện mới vào khai thác.

Tăng sản lượng, chủ động nguồn nhiên liệu

Theo báo cáo của PV Power, sản lượng điện 9 tháng ước đạt 18,954 tỷ kWh, vượt 19% kế hoạch cùng kỳ và tăng 41% so với 9 tháng đầu năm 2025. Kết quả này đạt được trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm, thị trường nhiên liệu biến động và yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng cao.

Vũng Áng 1 tiếp tục đóng góp lớn với sản lượng ước đạt 5,709 tỷ kWh, vượt 25% kế hoạch 9 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ. Cà Mau 1&2 đạt 4,245 tỷ kWh; Nhơn Trạch 3&4 đạt 3,757 tỷ kWh. Nhơn Trạch 2 đạt 3,184 tỷ kWh, vượt 50% kế hoạch, tăng 48% so với cùng kỳ; Nhơn Trạch 1 đạt 1,014 tỷ kWh, vượt 79% kế hoạch.

Đằng sau mức tăng sản lượng là công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra thiết bị và bảo dưỡng, sửa chữa được triển khai tại các nhà máy. Nhiều đợt sửa chữa hoàn thành trước tiến độ, giúp tổ máy sớm trở lại vận hành, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống.

Tại Cà Mau 2, đợt tiểu tu hoàn thành sớm 4 ngày; Cà Mau 1 hoàn thành tiểu tu sớm 2 ngày so với kế hoạch. Công tác đại tu hai tổ máy H1 và H2 của Thủy điện Đakđrinh đều hoàn thành sớm 11 ngày. Các tổ máy Thủy điện Hủa Na cũng vận hành an toàn, tin cậy sau các đợt tiểu tu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa PV Power và Công ty PSGC.

Việc rút ngắn thời gian sửa chữa đi cùng yêu cầu bảo đảm chất lượng kỹ thuật, rà soát vật tư dự phòng và đẩy nhanh mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất. Qua đó, các nhà máy tăng thời gian sẵn sàng phát điện, hạn chế sự cố ngoài kế hoạch.

Trong cao điểm mùa khô, sản lượng điện của PV Power có thời điểm đạt 100 triệu kWh/ngày, tương đương gần 10% nhu cầu điện toàn quốc trong ngày. Khả năng đáp ứng khi phụ tải tăng cao cho thấy vai trò của việc bố trí lịch sửa chữa phù hợp, phối hợp với đơn vị điều độ và duy trì trạng thái sẵn sàng của thiết bị.

Song song với vận hành, bảo đảm nhiên liệu là nhiệm vụ xuyên suốt. Tổng khối lượng than giao nhận phục vụ Vũng Áng 1 trong 9 tháng ước đạt hơn 2,7 triệu tấn, bằng 110% kế hoạch. Đối với LNG, PV Power phối hợp với PV GAS và PV GAS LNG hoàn thành giao nhận an toàn 8 chuyến hàng tại kho Thị Vải, tổng khối lượng 23,8 triệu MMBTU.

Để chuẩn bị nguồn cung cho những năm tiếp theo, PV Power đã hoàn thành ký xác nhận mua bán LNG định hạn lần thứ nhất, với khối lượng 20,7 triệu MMBTU/năm cho giai đoạn 2027-2031. Việc thu xếp nguồn nhiên liệu dài hạn tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động kế hoạch vận hành và cân đối chi phí trước những biến động của thị trường.

Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3&4.

Cơ chế đầu ra cho nguồn điện LNG cũng từng bước được hoàn thiện. PV Power và EVN/EPTC đã ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện Nhơn Trạch 3&4, quy định tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn là 65%. Đây là cơ sở để phối hợp kế hoạch mua khí với phát điện, góp phần giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả khai thác dự án.

Với sự đóng góp của Nhơn Trạch 3&4 từ đầu năm, PV Power có thêm nguồn điện thương mại trong giai đoạn nhu cầu phụ tải tăng cao. Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chất lượng, tiếp nhận vật tư dự phòng và chuẩn bị quyết toán, phục vụ quản lý, khai thác lâu dài.

Doanh thu toàn Tổng công ty trong 9 tháng ước đạt 46.161 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch cùng kỳ và tăng 77% so với 9 tháng đầu năm 2025. Theo báo cáo, mức tăng này còn chịu tác động từ giá nhiên liệu và các khoản thu hồi chênh lệch tỷ giá, giá khí của những giai đoạn trước. Vì vậy, tăng trưởng sản lượng và khả năng đáp ứng huy động là những chỉ dấu trực tiếp hơn về kết quả vận hành của các nhà máy.

Thúc đẩy đầu tư, chuẩn bị cho năm 2027

Cùng với khai thác các nhà máy hiện hữu, PV Power tiếp tục chuẩn bị đầu tư những dự án điện LNG mới, hướng đến bổ sung năng lực sản xuất trong những năm tới.

Tại Nghệ An, Dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập, công suất dự kiến 1.500 MW, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và khởi công hạ tầng kỹ thuật. Các công việc khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch chi tiết, phối hợp giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thu xếp vốn đang được triển khai.

Đại diện PV GAS và PV Power ký kết Biên bản ghi nhớ về việc mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III.

Tại Hà Tĩnh, Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III, công suất dự kiến 1.500 MW, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và liên danh nhà đầu tư PV Power - B.Grimm - LILAMA. PV GAS và PV Power cũng ký biên bản ghi nhớ về mua bán LNG tái hóa cho dự án. Việc phối hợp chuẩn bị nhiên liệu ngay từ giai đoạn đầu tư tạo cơ sở kết nối nhà máy với hạ tầng cung ứng khí.

Ở lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, PV Power và PSG Corporation Public Company Limited (PSGC) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về vận hành, bảo dưỡng các nhà máy điện tại Lào. Thỏa thuận mở ra cơ hội kết hợp năng lực đầu tư, phát triển dự án của PSGC với kinh nghiệm quản lý kỹ thuật, vận hành nhà máy điện của PV Power.

Trong quý IV, Tổng công ty phấn đấu sản lượng điện đạt khoảng 5,7 tỷ kWh. Trọng tâm là duy trì khả năng sẵn sàng vận hành của thiết bị, tối ưu công suất, bám sát diễn biến thị trường điện và đàm phán sản lượng hợp đồng phù hợp.

Công tác bảo đảm nhiên liệu tiếp tục được triển khai theo nhu cầu huy động, gồm than cho Vũng Áng 1, khí bổ sung cho khu vực Tây Nam Bộ và LNG cho các nhà máy tại Đông Nam Bộ.

Cùng với đó, PV Power tập trung bảo dưỡng định kỳ Nhơn Trạch 3&4, sửa chữa các tổ máy Nậm Nơn và chuẩn bị kế hoạch bảo dưỡng năm 2027. Đối với các nhà máy thủy điện, nhiệm vụ phát điện gắn với bảo đảm an toàn hồ đập, điều tiết lũ và phối hợp với địa phương.

Trong đầu tư, Tổng công ty ưu tiên hoàn thiện quyết toán Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, thúc đẩy thủ tục các dự án LNG mới và tập trung vốn cho những dự án trọng điểm. Quản trị dòng tiền, công nợ, kiểm soát chi phí và hoàn thiện hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là những công việc hỗ trợ bảo đảm nguồn lực cho sản xuất, đầu tư.

Kết quả 9 tháng cho thấy sự đóng góp đồng thời của các nhà máy hiện hữu và nguồn điện mới vào tăng trưởng sản lượng của PV Power. Việc chủ động nhiên liệu, duy trì vận hành ổn định và chuẩn bị sớm các dự án đầu tư tạo nền tảng để Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ cuối năm, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và đời sống.