PV Power: Những điểm sáng từ vận hành đến đầu tư

Duy trì độ khả dụng, đáp ứng yêu cầu huy động

Kết thúc 9 tháng, sản lượng điện của PV Power ước đạt 18,954 tỷ kWh, vượt 19% kế hoạch 9 tháng và tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này được ghi nhận trong điều kiện nguồn khí nội địa suy giảm, thị trường nhiên liệu biến động và yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng cao.

Vũng Áng 1 tiếp tục là nguồn điện chủ lực với sản lượng ước đạt 5,709 tỷ kWh, vượt 25% kế hoạch 9 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ. Cà Mau 1&2 đóng góp 4,245 tỷ kWh; Nhơn Trạch 3&4 đạt 3,757 tỷ kWh. Đáng chú ý, Nhơn Trạch 2 đạt 3,184 tỷ kWh, vượt 50% kế hoạch và tăng 48% so với cùng kỳ; Nhơn Trạch 1 đạt 1,014 tỷ kWh, vượt 79% kế hoạch.

PV Power sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026.

Những con số ấn tượng về sản lượng điện đạt được nhờ PV Power và các đơn vị thành viên đã tập trung tối đa cho công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra thiết bị và bảo dưỡng sửa chữa. Tại Cà Mau 2, đợt tiểu tu tháng 1/2026 hoàn thành sớm 4 ngày so với kế hoạch. Cà Mau 1 hoàn thành tiểu tu trong tháng 8, sớm 2 ngày; tổ máy GT3 sau sửa chữa được đưa trở lại chạy thương mại vào ngày 31/8. Tại Thủy điện Đakđrinh, công tác đại tu hai tổ máy H1 và H2 đều hoàn thành sớm 11 ngày so với kế hoạch. Các tổ máy của Thủy điện Hủa Na cũng được đưa vào vận hành an toàn, tin cậy sau các đợt tiểu tu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa PV Power và Công ty PSGC.

Việc hoàn thành sớm các kỳ sửa chữa giúp tăng thời gian sẵn sàng vận hành, tạo điều kiện để các nhà máy tận dụng cơ hội huy động của hệ thống. Đồng thời, PV Power chủ động rà soát vật tư dự phòng, đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất và tăng cường kiểm tra nhằm giảm thiểu sự cố ngoài kế hoạch.

Năng lực vận hành của PV Power được thể hiện rõ trong công tác chuẩn bị và bảo đảm cung ứng điện vào cao điểm mùa khô. Ngày 14/4/2026, sản lượng điện của PV Power đạt mốc 100 triệu kWh/ngày, tương đương gần 10% nhu cầu điện toàn quốc trong ngày. Trong cao điểm nắng nóng, giá trị của một nguồn điện còn nằm ở khả năng đáp ứng đúng thời điểm phụ tải tăng mạnh. Việc bố trí lịch sửa chữa phù hợp, phối hợp chặt chẽ với đơn vị điều độ và duy trì trạng thái sẵn sàng của các tổ máy giúp PV Power đóng góp thiết thực vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ động nhiên liệu, phát huy nguồn điện mới

Để duy trì năng lực phát điện, PV Power tập trung làm việc với các nhà cung cấp, cân đối nhiên liệu theo sản lượng điện hợp đồng và diễn biến huy động thực tế. Tổng khối lượng than giao nhận phục vụ Vũng Áng 1 trong 9 tháng ước đạt hơn 2,7 triệu tấn, bằng 110% kế hoạch. Đối với LNG, PV Power phối hợp với PV GAS và PV GAS LNG hoàn thành giao nhận an toàn 8 chuyến hàng tại kho Thị Vải, tổng khối lượng 23,8 triệu MMBTU.

Một bước chuẩn bị đáng chú ý cho giai đoạn tiếp theo là việc hoàn thành ký xác nhận mua bán LNG định hạn lần 1 ngày 16/7/2026, với khối lượng 20,7 triệu MMBTU/năm cho giai đoạn 2027-2031. Trong điều kiện mua LNG giao ngay chịu tác động từ biến động nguồn cung, việc thu xếp nhiên liệu định hạn tạo cơ sở để PV Power chủ động hơn trong kế hoạch vận hành và cân đối chi phí.

Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3&4.

Cùng với nhiên liệu, PV Power thúc đẩy hoàn thiện cơ chế đầu ra cho nguồn điện LNG. Tháng 8/2026, PV Power và EVN/EPTC ký hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 02 của hợp đồng mua bán điện Nhơn Trạch 3&4, quy định tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn là 65%. Đây là cơ sở quan trọng để phối hợp kế hoạch mua khí với kế hoạch phát điện, giảm rủi ro trong vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác dự án.

Nhơn Trạch 3&4 đóng góp nguồn điện thương mại ngay từ đầu năm, bổ sung năng lực sản xuất cho PV Power trong giai đoạn nhu cầu phụ tải tăng cao. Tổng công ty tiếp tục rà soát các công việc còn lại, hồ sơ chất lượng, bàn giao vật tư dự phòng và chuẩn bị quyết toán dự án. Những công việc sau đầu tư này gắn với yêu cầu tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả tài sản trong thời gian dài.

Hoạt động sản xuất cùng các khoản thu hồi, điều chỉnh tài chính góp phần đưa doanh thu toàn Tổng công ty 9 tháng ước đạt 46.161 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch 9 tháng, tăng 77% so với cùng kỳ. Theo báo cáo, kết quả doanh thu chịu tác động từ giá nhiên liệu và các khoản thu hồi chênh lệch tỷ giá, giá khí của những giai đoạn trước. Vì vậy, điểm sáng về năng lực sản xuất được thể hiện trực tiếp qua tăng trưởng sản lượng và khả năng đáp ứng huy động của các nhà máy.

Thúc đẩy đầu tư, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027

Bên cạnh vận hành các nguồn điện hiện hữu, PV Power tiếp tục chuẩn bị đầu tư các dự án mới. Tại Nghệ An, Dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập, công suất dự kiến 1.500 MW, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật được tổ chức ngày 18/5/2026. Công tác khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch chi tiết, phối hợp giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thu xếp vốn đang được triển khai.

Đại diện PV GAS và PV Power ký kết Biên bản ghi nhớ về việc mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III.

Tại Hà Tĩnh, Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III, công suất dự kiến 1.500 MW, được chấp thuận chủ trương đầu tư và liên danh nhà đầu tư PV Power - B.Grimm - LILAMA trong tháng 6/2026. Ngày 28/7, PV GAS và PV Power ký kết Biên bản ghi nhớ về việc mua bán LNG tái hóa cho dự án. Việc phối hợp chuẩn bị nguồn nhiên liệu từ giai đoạn đầu tư góp phần kết nối nhà máy với hạ tầng cung ứng khí, làm cơ sở cho các bước triển khai tiếp theo.

Mới đây, ngày 8/10, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào, PV Power và PSG Corporation Public Company Limited (PSGC) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện tại Lào. Thỏa thuận được trao trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước, mở ra cơ hội kết hợp năng lực đầu tư, phát triển dự án của PSGC với chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành của PV Power.

Trong những tháng cuối năm, PV Power xác định tiếp tục quản lý vận hành, BDSC để duy trì thiết bị khả dụng cao, tối ưu công suất và phấn đấu sản lượng điện quý IV đạt khoảng 5,7 tỷ kWh. Tổng công ty sẽ bám sát thị trường điện, đàm phán sản lượng hợp đồng phù hợp, bảo đảm than cho Vũng Áng 1, thu xếp khí bổ sung cho Tây Nam Bộ và LNG cho các nhà máy tại Đông Nam Bộ.

Công tác bảo dưỡng định kỳ Nhơn Trạch 3&4, sửa chữa các tổ máy Nậm Nơn và chuẩn bị kế hoạch bảo dưỡng năm 2027 là những nhiệm vụ quan trọng. Đối với thủy điện, vận hành phát điện gắn với an toàn hồ đập, điều tiết lũ và phối hợp với địa phương. Việc chuẩn bị sớm vật tư, nhân lực và phương án sửa chữa sẽ giúp các nhà máy chủ động hơn trước yêu cầu huy động của năm tới.

Ở lĩnh vực đầu tư, trọng tâm là hoàn thiện quyết toán Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, đẩy nhanh thủ tục các dự án LNG mới và sắp xếp thứ tự ưu tiên để tập trung vốn cho các dự án trọng điểm. Công tác quản trị dòng tiền, công nợ, chi phí và hoàn thiện hệ thống ERP được triển khai nhằm bảo đảm nguồn lực cho sản xuất và đầu tư phát triển.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của PV Power trong đóng góp vào tăng trưởng của PETROVIETNAM và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Việc duy trì độ khả dụng của các nhà máy, tăng sản lượng điện và chủ động đáp ứng yêu cầu huy động, nhất là trong các giai đoạn cao điểm, đã góp phần bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất và đời sống.

Cùng với đó, phát huy hiệu quả các nguồn điện mới và thúc đẩy đầu tư đang tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Tổng công ty, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của Tập đoàn. Đây là nền tảng để PV Power tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và chủ động bước vào năm 2027, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.