PV Power nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng, thúc đẩy chuyển đổi số

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2026.

Từ ngày 19–21/10, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, kết hợp hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chương trình tập trung cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ tham mưu công tác Đảng; chú trọng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Chuyển đổi số từ những công việc cụ thể

Tại hội trường Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, các đại biểu được tiếp cận chuyên đề về chuyển đổi số trong công tác Đảng và triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Báo cáo viên trao đổi về phương pháp đổi mới quy trình xử lý công việc trên môi trường số.

Chuyên đề do ông Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số – Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng, phụ trách, đặt trọng tâm vào câu hỏi: Cần thay đổi những công việc nào và tổ chức thực hiện ra sao để mang lại hiệu quả có thể đo lường?

Theo nội dung chuyên đề, việc sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng hoặc đưa tài liệu lên môi trường điện tử chưa đủ tạo nên chuyển đổi số nếu quy trình xử lý công việc vẫn giữ nguyên. Giá trị của chuyển đổi số cần thể hiện qua thời gian giải quyết được rút ngắn, giảm nhập lại dữ liệu, hạn chế sai sót và xác định rõ trách nhiệm của từng khâu.

Từ cách tiếp cận này, những công việc thường xuyên của tổ chức đảng được đặt trong một quy trình thống nhất, từ xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị họp cấp ủy đến giao nhiệm vụ, theo dõi thực hiện nghị quyết, xử lý văn bản và lập hồ sơ điện tử.

Đối với công tác tham mưu, tổng hợp, yêu cầu đặt ra là từng bước giảm việc sao chép, ghép báo cáo thủ công, dành thời gian cho kiểm tra, phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp. Dữ liệu cần được chuẩn hóa, cập nhật tại nguồn và khai thác theo đúng thẩm quyền.

Toàn cảnh chương trình Hội nghị tập huấn.

Chuyên đề cũng giới thiệu phương pháp lựa chọn, thí điểm một quy trình theo lộ trình 30–60–90 ngày. Các tiêu chí đánh giá gồm thời gian xử lý, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn, số lỗi, số lần nhập lại dữ liệu và mức giảm giấy tờ.

Bốn thủ tục được tập trung hướng dẫn gồm thu, nộp đảng phí; chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú. Nội dung chú trọng làm rõ chủ thể thực hiện, thẩm quyền, thành phần dữ liệu, trạng thái xử lý và trách nhiệm phối hợp.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tham mưu, tổng hợp cũng được đề cập với những nhiệm vụ cụ thể như tóm tắt tài liệu, so sánh phiên bản, kiểm tra tính đầy đủ và phát hiện nội dung trùng lặp, mâu thuẫn. Yêu cầu xuyên suốt là sử dụng công cụ trong phạm vi được phép, kiểm chứng với tài liệu gốc và bảo đảm an toàn thông tin. Công nghệ hỗ trợ xử lý công việc, còn trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt thuộc về cán bộ và cấp ủy.

Gắn bồi dưỡng nghiệp vụ với giáo dục truyền thống

Cùng với chuyển đổi số, chương trình dành thời lượng cho chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và những điểm mới cần lưu ý về thi hành Điều lệ Đảng.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Petrovietnam, phụ trách chuyên đề. Tài liệu tập huấn tập trung hệ thống hóa các nội dung nghiệp vụ, làm rõ nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Petrovietnam trình bày chuyên đề về quy trình, thủ tục và thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Một nội dung được nhấn mạnh là chủ động phát hiện sớm hạn chế, khuyết điểm để nhắc nhở, phòng ngừa và khắc phục kịp thời, tránh để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Công tác kiểm tra, giám sát đồng thời cần phát hiện nhân tố tích cực, bảo vệ cái đúng và những cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Việc cập nhật kiến thức giúp đội ngũ cán bộ cơ sở có thêm căn cứ thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, thống nhất, gắn kiểm tra, giám sát với giáo dục và nâng cao ý thức tự kiểm tra của tổ chức đảng, đảng viên.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn còn tham gia hoạt động về nguồn tại các địa chỉ đỏ ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Những hình ảnh tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc ghi lại hành trình tìm hiểu lịch sử, tri ân các thế hệ đi trước.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống trong chương trình của Đảng ủy PV Power.

Kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ với giáo dục truyền thống, chương trình hướng đến nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ và bồi đắp trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng. Những kiến thức được trao đổi tại hội nghị là cơ sở để các đơn vị lựa chọn công việc ưu tiên, cải tiến phương pháp tham mưu và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng.