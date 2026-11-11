PV Power lãi gần 6.900 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ vay tăng mạnh

Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 216%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, riêng quý III, PV Power đạt doanh thu thuần hơn 16.172 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.073 tỷ đồng, tăng 118,6%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 49.405 tỷ đồng, tăng 94,5%. Giá vốn hàng bán tăng 81,4%, lên hơn 40.704 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 8.701 tỷ đồng, tăng 165,9%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 1.200 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 85,9%, lên hơn 1.594 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay đạt gần 569 tỷ đồng, tăng khoảng 38,6% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí và thuế, PV Power ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 6.899 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 6.434 tỷ đồng, tăng khoảng 264,3%.

PV Power ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 6.899 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, trong khi tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính tăng lên khoảng 39.525 tỷ đồng.

Nắm hơn 30.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PV Power đạt hơn 108.973 tỷ đồng, tăng khoảng 23% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 10.609 tỷ đồng, tăng 56,8%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có hơn 19.518 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 53,6% so với đầu năm. Đây chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 12 tháng.

Như vậy, tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn của PV Power đạt hơn 30.127 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ hơn 14.368 tỷ đồng lên hơn 24.364 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 69,5%. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm hơn 23.961 tỷ đồng.

Dư nợ vay gần 40.000 tỷ, tăng hơn 8.600 tỷ

Một điểm đáng chú ý khác là quy mô vay nợ của PV Power gia tăng trong 9 tháng đầu năm.

Đối với các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn, tổng giá trị cuối kỳ đạt hơn 20.134 tỷ đồng, tăng so với hơn 19.522 tỷ đồng hồi đầu năm. Sau khi trừ hơn 2.047 tỷ đồng nợ dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng, dư nợ dài hạn còn lại phải trả sau 12 tháng ở mức hơn 18.087 tỷ đồng.

Trong cơ cấu vay dài hạn, Citibank và ING là nhóm chủ nợ lớn nhất với dư nợ hơn 11.261 tỷ đồng. Tiếp đến là SMBC – Chi nhánh Singapore với hơn 4.035 tỷ đồng và Vietcombank với hơn 3.404 tỷ đồng.

Tính cả các khoản vay ngắn hạn, nợ dài hạn đến hạn trả và nợ dài hạn phải trả sau 12 tháng, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của PV Power cuối kỳ đạt khoảng 39.525 tỷ đồng, tăng hơn 8.638 tỷ đồng so với đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh giảm gần 20%

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt hơn 2.738 tỷ đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, biến động tăng các khoản phải thu làm giảm hơn 10.695 tỷ đồng dòng tiền. Trong khi đó, các khoản phải trả tăng đóng góp hơn 4.485 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 8.178 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi hơn 17.086 tỷ đồng cho vay và mua công cụ nợ, đồng thời chi hơn 2.880 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương hơn 9.280 tỷ đồng, tăng 98,4% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh nghiệp thu hơn 22.460 tỷ đồng từ đi vay.

Tính chung, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 1.883 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ lượng tiền đầu kỳ, tiền và tương đương tiền cuối tháng 9 vẫn đạt hơn 10.609 tỷ đồng.