Cán bộ, công nhân vận hành Phòng Trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Giữ dòng điện từ sự chủ động

Hơn 5,7 tỷ kWh điện trong 9 tháng đầu năm 2026 là kết quả từ nỗ lực duy trì vận hành của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (PV Power Hà Tĩnh), đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Phía sau sản lượng ấy là công việc thường xuyên của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, từ chuẩn bị nhiên liệu, kiểm tra thiết bị đến bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy.

Theo số liệu của công ty, sản lượng điện 9 tháng ước đạt 5,709 tỷ kWh, vượt 25% kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt 10.607 tỷ đồng. Những kết quả này tạo nền tảng để đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện trong những tháng cuối năm.

Với công suất thiết kế 1.200 MW, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là một trong những nguồn điện quan trọng tại miền Trung. Để đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, việc bảo đảm nhiên liệu và duy trì trạng thái sẵn sàng của thiết bị được công ty chú trọng. Trong 9 tháng, lượng than giao nhận phục vụ nhà máy ước đạt hơn 2,7 triệu tấn, bằng 110% kế hoạch, giúp đơn vị chủ động hơn trong tổ chức sản xuất.

Từ ngày 15/9/2026, công ty triển khai trung tu tổ máy số 1 với sự tham gia của hơn 600 chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật thuộc hơn 10 nhà thầu. Trong thời gian này, tổ máy số 2 đảm nhận nhiệm vụ phát điện. Công tác theo dõi thông số vận hành, kiểm tra thiết bị và phòng ngừa rủi ro do mưa bão được tăng cường, nhằm bảo đảm an toàn cho con người và hệ thống.

Đảm bảo nguồn cung ứng than để phục vụ sản xuất.

Cùng với chăm lo thiết bị, doanh nghiệp dành sự quan tâm cho đội ngũ vận hành. Ngày 30/7/2026, PV Power Hà Tĩnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Mở Hà Nội trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sự hợp tác mở thêm cơ hội bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, kỹ sư, người lao động, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, kỹ sư công ty được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo PLC, HMI và biến tần. Qua sự gắn kết giữa giảng đường và nhà máy, kiến thức chuyên môn được đưa gần hơn với yêu cầu thực tế của ngành điện và tự động hóa.

Tiếp sức từ những mái nhà

Bên cạnh dòng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, dấu ấn của PV Power Hà Tĩnh còn hiện diện trong những mái nhà dành cho người nghèo, những phần quà gửi đến người có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là cách doanh nghiệp vun đắp mối gắn bó với địa phương nơi đứng chân.

Ông Trịnh Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trao 80 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Đô tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã dành 880 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, trên tổng kế hoạch 1,2 tỷ đồng của năm 2026. Trong đó, 400 triệu đồng được dùng để hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức 80 triệu đồng/căn. Các gia đình được hỗ trợ ở xã Thạch Xuân, xã Đồng Lộc, mỗi địa phương 2 căn và xã Can Lộc 1 căn.

Ông Trần Văn Tỉnh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trao 80 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Hoài tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Với những hộ còn chật vật mưu sinh, khoản hỗ trợ xây nhà giúp vơi bớt một nỗi lo lớn. Một mái ấm kiên cố mang lại chỗ ở an toàn hơn trước mùa mưa bão, giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, chăm lo việc học của con trẻ.

Sự sẻ chia còn được gửi gắm qua những phần quà dịp Tết, hoạt động chăm lo trẻ em khiếm thị, hỗ trợ các tổ chức xã hội và đóng góp cho công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Mỗi hoạt động hướng đến một nhu cầu cụ thể, cùng góp phần động viên những người cần được tiếp sức.

Từ nhà máy đến cộng đồng, trách nhiệm của PV Power Hà Tĩnh được thể hiện qua việc giữ nhịp sản xuất và dành nguồn lực chăm lo đời sống người dân. Cùng với những kWh điện hòa vào hệ thống, những mái nhà được hỗ trợ xây dựng, những phần quà đến với người khó khăn đang nối dài sự đồng hành của doanh nghiệp với quê hương Hà Tĩnh.