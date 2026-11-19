Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ có ba cuộc thanh tra chính thức tại doanh nghiệp điện lực, gồm PV Power (HoSE: POW), Tổng Công ty Điện lực TKV (HNX: DTK) và Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1). Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026, gồm 108 cuộc, chia thành 59 cuộc chính thức và 49 cuộc dự phòng.

Ba tổng công ty điện và một tổng công ty than trong danh sách chính thức

Thanh tra Chính phủ giao Cục IX (Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương) thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư lĩnh vực điện lực tại Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) và một số đơn vị thành viên. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026, dự kiến triển khai trong quý III/2027.

Nội dung tương tự áp dụng cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) và một số đơn vị thành viên. Thời kỳ thanh tra cũng từ năm 2023 đến năm 2026, dự kiến triển khai trong quý IV/2027.

Tại Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP và một số đơn vị thành viên, Cục IX thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và tài chính. Thời kỳ thanh tra dài hơn hai cuộc còn lại, từ năm 2022 đến năm 2026, dự kiến triển khai trong quý IV/2027. Cả ba cuộc thanh tra doanh nghiệp điện có cùng thời hạn 45 ngày.

Ở lĩnh vực than, Cục IV thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Tổng công ty Đông Bắc. Nội dung gồm hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác than và quản lý, sử dụng vốn, tài sản. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026, thời hạn 45 ngày, dự kiến triển khai ngay trong quý I/2027.

Kế hoạch thanh tra năm 2027 tại doanh nghiệp điện PV Power và Điện lực TKV. Ảnh AI tạo

Hóa chất, xi măng, lương thực và bảo hiểm

Cục VI thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thời kỳ từ năm 2025 đến năm 2026, dự kiến trong quý III và quý IV/2027. Cục IX thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực hóa chất, phân bón của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và một số đơn vị thành viên, thời kỳ từ năm 2023 đến năm 2026, dự kiến trong quý II/2027.

Cục VII thanh tra việc quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản, nguyên liệu trong sản xuất xi măng tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai và Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bỉm Sơn. Thời kỳ thanh tra từ năm 2022 đến năm 2026, dự kiến trong quý II/2027.

Cục IV phụ trách cuộc thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống kho, nhà xưởng, cơ sở nhà, đất tại Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) và một số đơn vị thành viên. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026, dự kiến trong quý II/2027.

Ở lĩnh vực tài chính, Cục VI thanh tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIG). Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2025, dự kiến trong quý II và quý III/2027. Tại Hà Nội, Cục I thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC), thời kỳ từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra.

PV Power nằm trong kế hoạch thanh tra chính thức năm 2027 của Thanh tra Chính phủ, dự kiến triển khai trong quý IV. Ảnh: AI tạo

Ngân hàng, xử lý nợ và bất động sản trong danh sách dự phòng

Danh sách dự phòng có hai cuộc thanh tra của Cục IV về hoạt động xử lý nợ. Cục IV thanh tra Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và hoạt động mua, bán, xử lý nợ, dự kiến trong quý II/2027. Cục IV cũng thanh tra Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) về mua, quản lý và xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm, dự kiến trong quý IV/2027. Cả hai cuộc có thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026.

Cục VI có tên trong ba cuộc thanh tra dự phòng ở khối ngân hàng, cùng thời hạn 45 ngày và dự kiến triển khai trong quý III, quý IV/2027. Đối tượng gồm VPBank (VPB) về cấp tín dụng và phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về cấp tín dụng và Công ty TNHH MTV Nhà máy In tiền Quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước.

Ở lĩnh vực bất động sản, Cục VII thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) làm nhà đầu tư, chủ đầu tư. Hai cuộc có thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026, thời hạn 30 ngày, dự kiến trong quý III và quý IV/2027.

Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ chỉ tiến hành các cuộc thanh tra dự phòng dựa trên kết quả nắm tình hình, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định. Ba cuộc thanh tra doanh nghiệp điện nằm trong danh sách chính thức với cùng thời hạn 45 ngày. Hai cuộc tại CEO Group và Khang Điền thuộc danh sách dự phòng, mỗi cuộc 30 ngày.