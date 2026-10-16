PV GAS triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy xã Nhà Bè đã tổ chức trao Quyết định chỉ định ông Dương Trí Hội giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Ngọc Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè trao Quyết định chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030 và tặng hoa chúc mừng ông Dương Trí Hội.

PV GAS duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu trong 9 tháng đầu năm

Tiếp nối chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 10/2026.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Trí Hội, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV GAS nhấn mạnh tầm quan trọng của những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết định tại hội nghị, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận để đóng góp vào thành công của hội nghị.

Ông Dương Trí Hội - Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV GAS phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, hội nghị khẳng định bên cạnh thuận lợi cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức lớn do tác động của xung đột địa chính trị tại Trung Đông.

Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao và việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tổng công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các hệ thống khí vận hành ổn định, có độ tin cậy và sẵn sàng cao; công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ được hoàn thành theo kế hoạch. Sản lượng khí/LNG tiếp nhận, sản xuất và tiêu thụ vượt kế hoạch 3-5%, tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng công ty luôn chủ động bảo đảm nguồn cung khí, LNG, LPG và các sản phẩm khí khác, góp phần giữ vững an ninh năng lượng và ổn định thị trường.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều vượt kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất đạt trên 120.900 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch pháp lệnh, 113% kế hoạch quản trị và 130% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 16.600 tỷ đồng, tương ứng 197% kế hoạch pháp lệnh, 155% kế hoạch quản trị và 131% so với cùng kỳ.

Nộp ngân sách Nhà nước hợp nhất đạt trên 7.800 tỷ đồng, bằng 229% kế hoạch pháp lệnh, 110% kế hoạch quản trị và 129% so với cùng kỳ. PV GAS cũng đã hoàn thành nâng công suất tái hóa kho LNG Thị Vải lên 288 tấn/h (khoảng 9,5 triệu m3/ngày), khẳng định năng lực của tổng công ty trong việc tối ưu hóa các hạ tầng năng lượng hiện hữu.

Các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc PV GAS phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, PV GAS đã hoàn thành kiện toàn nhân sự cấp cao. Công tác quản trị được tăng cường; thu hồi công nợ, tối ưu hóa chi phí hoạt động đạt kết quả tích cực. Công tác đầu tư xây dựng bám sát kế hoạch, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Công tác tái cơ cấu triển khai theo phương án được duyệt, gắn với định hướng và chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổng công ty trong thời gian tới.

Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; rà soát, đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng khí và giải ngân vốn đầu tư; hoàn thiện mô hình kinh doanh, kế hoạch 5 năm và chiến lược phát triển các lĩnh vực, đơn vị; tăng cường quản trị thương hiệu, quản trị rủi ro và từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị theo các nguyên tắc quản trị của OECD.

Đại diện các ban chuyên môn và tổ chức đoàn thể PV GAS phát biểu, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị cũng thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm về sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về sản xuất, vận hành, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư xây dựng, quản trị, tái cơ cấu... để hoàn thành cao nhất kế hoạch quản trị, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của tổng công ty trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Cũng tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự đã nhất trí thông qua Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới"; sửa đổi, bổ sung phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 cho phù hợp với tình hình mới.