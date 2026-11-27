Dẫn đoàn PV GAS thăm hỏi các nguyên lãnh đạo có đồng chí Bùi Minh Tiến – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS; đồng chí Dương Trí Hội - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn PV GAS.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc PV GAS thăm gia đình đồng chí Phùng Đình Thực – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS.

Trong không khí thân tình, Lãnh đạo PV GAS đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, những người đã dành nhiều trí tuệ và tâm huyết xây dựng nền móng, định hình hướng phát triển và tạo dựng những giá trị bền vững cho Tập đoàn và Tổng công ty.

Lãnh đạo PV GAS đến thăm ông Lê Minh Hồng – Nguyên Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS

Các cuộc gặp gỡ cũng là dịp để lãnh đạo PV GAS và các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn và Tổng công ty, từ giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, thách thức đến những bước phát triển và thành tựu đạt được trong ngành công nghiệp khí Việt Nam. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động PV GAS qua từng thời kỳ.

Lãnh đạo PV GAS thăm ông Vũ Đình Chiến – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS, Nguyên Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí, tiền thân của PV GAS.

Tại các buổi thăm hỏi, Lãnh đạo PV GAS đã chia sẻ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả nổi bật cũng như định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới. Những thành quả hôm nay là sự kế thừa và phát huy nền tảng được xây dựng qua nhiều thế hệ, đồng thời đặt ra trách nhiệm cho đội ngũ lãnh đạo và người lao động hiện tại trong việc gìn giữ, phát triển những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc PV GAS thăm hỏi ông Đỗ Văn Đạo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị (nay là Hội đồng Thành viên) PETROVIETNAM kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên PV GAS

Đối với các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, dù đã rời vị trí công tác, tình cảm và sự gắn bó dành cho PETROVIETNAM và PV GAS vẫn luôn được duy trì. Những cuộc gặp gỡ không chỉ là dịp thăm hỏi mà còn tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ, nơi kinh nghiệm và tâm huyết tiếp tục được chia sẻ, góp phần bồi đắp niềm tin vào hành trình phát triển của Tập đoàn, Tổng công ty.

Hướng tới dấu mốc 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, hoạt động thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo tiếp tục khẳng định nét đẹp văn hóa “Uống nước nhớ nguồn” của PV GAS. Từ sự trân trọng quá khứ đến trách nhiệm với hiện tại và tương lai, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến sẽ tiếp tục là những giá trị kết nối các thế hệ, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới../