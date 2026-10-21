PV GAS trao đổi cơ hội hợp tác khí và năng lượng với Đoàn công tác Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Tham dự buổi làm việc, về phía PV GAS có các Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Hải, Nguyễn Công Luận cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn.

Về phía Hoa Kỳ có bà Kelly Coldiron - Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ; bà Christine Kelley - Tham tán Thương mại cấp cao, Cơ quan Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam; cùng đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ảnh: PetroTimes

Trao đổi cơ hội hợp tác khí và năng lượng trong lĩnh vực khí hóa lỏng

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác khí và năng lượng, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Hoa Kỳ. Đồng thời, thảo luận về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), đầu tư phát triển hạ tầng LNG, kho nổi chứa và tái hóa khí (FSRU) cùng các lĩnh vực liên quan.

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ là một trong những thị trường cung cấp LPG quan trọng của PV GAS. Năm 2025, PV GAS nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn LPG lạnh, trong đó nguồn hàng từ Hoa Kỳ đạt hơn 528 nghìn tấn, chiếm 52,8% tổng khối lượng nhập khẩu.

Trong năm 2026, nguồn LPG từ Hoa Kỳ tiếp tục duy trì tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu nhập khẩu, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước. Quan hệ thương mại hiện có là một trong những nội dung được hai bên đề cập khi trao đổi về hợp tác khí và năng lượng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội đánh giá cao quan hệ thương mại với các đối tác Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực LPG; đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác khí và năng lượng thông qua kết nối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, tìm kiếm cơ hội mua bán sản phẩm khí và phát triển hạ tầng LNG.

Các cơ hội hợp tác khí và năng lượng cần được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế, điều kiện thương mại cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, hướng tới lợi ích lâu dài của các bên.

Đại diện PV GAS và đoàn công tác Bộ Thương mại Hoa Kỳ trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khí và năng lượng.Ảnh: PetroTimes

Bên cạnh quan hệ thương mại LPG hiện có, PV GAS đã thiết lập quan hệ và bước đầu trao đổi với một số doanh nghiệp năng lượng Hoa Kỳ về khả năng cung cấp LNG, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển.

Thông qua buổi làm việc, PV GAS tiếp tục tăng cường kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp Hoa Kỳ, mở rộng trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác khí và năng lượng. Trên nền tảng quan hệ thương mại hiện có, PV GAS hướng tới đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và phát triển chuỗi giá trị khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.