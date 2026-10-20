PV GAS làm việc với đoàn công tác Bộ Thương mại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực khí, năng lượng

Tham dự buổi làm việc, về phía PV GAS còn có các Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Hải và Nguyễn Công Luận; cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn.

Về phía Hoa Kỳ, đoàn công tác có bà Kelly Coldiron – Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ; bà Christine Kelley – Tham tán Thương mại cấp cao, Cơ quan Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam; cùng các đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác thương mại năng lượng, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu LPG từ Hoa Kỳ, đồng thời thảo luận về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực LNG, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng LNG, kho nổi chứa và tái hóa khí (FSRU) cùng các lĩnh vực liên quan.

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ là một trong những thị trường cung cấp LPG quan trọng của PV GAS. Năm 2025, PV GAS nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn LPG lạnh, trong đó nguồn hàng từ Hoa Kỳ đạt hơn 528 nghìn tấn, chiếm 52,8% tổng khối lượng nhập khẩu. Trong năm 2026, nguồn LPG từ Hoa Kỳ tiếp tục duy trì tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu nhập khẩu, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội đánh giá cao quan hệ thương mại với các đối tác Hoa Kỳ trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực LPG. Trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm và định hướng phát triển của PV GAS, Tổng Giám đốc PV GAS bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng kết nối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hoạt động mua bán các sản phẩm khí, phát triển hạ tầng LNG và các lĩnh vực có tiềm năng. Việc hợp tác cần được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế, điều kiện thương mại cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, hướng tới lợi ích lâu dài của các bên.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh quan hệ thương mại LPG hiện hữu, PV GAS cũng đã thiết lập quan hệ và có những trao đổi bước đầu với một số doanh nghiệp năng lượng Hoa Kỳ về khả năng cung cấp LNG. Đây là cơ sở để PV GAS tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Buổi làm việc góp phần tăng cường kết nối giữa PV GAS với các cơ quan, doanh nghiệp Hoa Kỳ, tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi thông tin và tìm kiếm những cơ hội hợp tác thiết thực. Trên nền tảng quan hệ thương mại hiện có, PV GAS tiếp tục chủ động đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và phát triển chuỗi giá trị khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.