PV GAS làm việc với các đơn vị về định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo PV GAS, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện cả năm 2026, đồng thời trao đổi về kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027.

Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội phát biểu tại buổi làm việc.

PV GAS PIPE: Nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng cơ hội phát triển

Tham dự buổi làm việc tại PV GAS PIPE có ông Dương Trí Hội, Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), đại diện Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các ban, trung tâm của PV GAS, cùng lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của PV GAS PIPE.

Tổng Giám đốc PV GAS ghi nhận nỗ lực của đơn vị, đặc biệt là việc đa dạng hóa hoạt động sản xuất, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng sản phẩm, góp phần duy trì uy tín và thương hiệu của PV GAS PIPE.

Ông Lê Hồng Hải, Giám đốc PV GAS PIPE giới thiệu hoạt động sản xuất tại nhà máy với Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Giám đốc PV GAS đề nghị PV GAS PIPE tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, đồng thời chủ động xây dựng chiến lược phát triển và triển khai nhiệm vụ năm 2027 phù hợp với định hướng chung của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và PV GAS. Trong đó, đơn vị cần tập trung nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thị trường theo từng lĩnh vực, khu vực.

Bên cạnh đó, PV GAS PIPE được định hướng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu thị trường. Tổng Giám đốc PV GAS cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án, cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong và ngoài ngành, tại thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời chú trọng công tác an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

KTN: Phát huy thế mạnh vận hành và đào tạo nguồn nhân lực

Buổi làm việc tại KTN có sự tham gia của ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh, ông Dương Trí Hội, Tổng Giám đốc trực tiếp tại điểm cầu Cà Mau, cùng các thành viên HĐQT, đại diện Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các ban, trung tâm của PV GAS, cùng lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của KTN.

Ông Trần Văn Du, Giám đốc KTN báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo KTN đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch cho năm 2027. Trong năm qua, KTN tập trung quản lý, vận hành hệ thống khí PM3 - Cà Mau và Nhà máy Xử lý khí Cà Mau, góp phần cung cấp khí phục vụ sản xuất điện, đạm tại khu vực Tây Nam Bộ. Bên cạnh hoạt động vận hành, KTN tích cực triển khai các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực. Đáng chú ý, KTN được giao thí điểm mô hình nhà máy thông minh trong năm 2026, thuộc chương trình chuyển đổi số của PV GAS.

Thành viên HĐQT, đại diện Ban Tổng Giám đốc và các ban chuyên môn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến ghi nhận những đóng góp của KTN trong suốt 20 năm hình thành và phát triển, đặc biệt về năng lực vận hành, xây dựng đội ngũ và văn hóa doanh nghiệp. Chủ tịch HĐQT PV GAS nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy theo hướng cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp trên nền tảng công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu, lấy khách hàng làm trung tâm. Theo đó, KTN cần tăng cường phối hợp trong nghiên cứu nhu cầu thị trường, chủ động chuẩn bị cho các nhiệm vụ phát triển mới và phát huy thế mạnh đào tạo nhân sự.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Trí Hội đề nghị KTN phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp bảo đảm nguồn khí, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu, đồng thời chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu vận hành và điều độ hệ thống khí trong thời gian tới. Đồng thời, KTN cần duy trì vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy của hệ thống, tăng cường quản trị rủi ro và phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc PV GAS nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giám sát, dự báo vận hành theo định hướng chung của PV GAS. Với thế mạnh sẵn có, KTN được giao phát huy vai trò đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời kiện toàn đội ngũ nhân sự để đáp ứng nhiệm vụ hiện tại và nhu cầu phát triển của Tổng công ty.

Thông qua các buổi làm việc, lãnh đạo PV GAS đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực sản xuất, vận hành và mở rộng cơ hội phát triển trong năm 2027. Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo, PV GAS PIPE và KTN sẽ tập trung cụ thể hóa kế hoạch hành động, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố năng lực của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của PV GAS.