Theo báo cáo cập nhật mới đây của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), riêng quý III/2026, PV GAS đạt doanh thu thuần 39.700 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 74%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 121.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, hoàn thành 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 33%, tương đương 150% kế hoạch lợi nhuận cả năm và bằng 98% dự báo trước đó của ACBS.

PV GAS ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Giá dầu tăng hỗ trợ lợi nhuận

Theo ACBS, biên lợi nhuận gộp của PV GAS trong quý III/2026 đạt 15,7%, cao hơn mức 11,5% cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là giá bán tăng nhanh hơn chi phí đầu vào.

Trong quý III, giá dầu Brent bình quân đạt khoảng 97 USD/thùng, tăng 40% so với cùng kỳ. Diễn biến này giúp giá bán khí khô và LPG cải thiện, trong khi giá mua khí nội địa tăng chậm hơn.

Sản lượng tiêu thụ khí khô và LNG tăng gần 24% so với cùng kỳ, đạt 1,8 triệu m3. Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giảm từ 3,4% xuống 2,2%, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động.

Từ kết quả kinh doanh 9 tháng, ACBS điều chỉnh tăng 12% dự báo lợi nhuận năm 2026 và tăng 5% dự báo lợi nhuận năm 2027 của PV GAS so với ước tính trước đó.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2026 được dự báo đạt 168.034 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 15.797 tỷ đồng, tăng 37%.

Đối với năm 2027, ACBS dự báo doanh thu thuần đạt 169.494 tỷ đồng, tăng khoảng 1%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 15.829 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước.

Triển vọng từ điện khí và các mỏ khí mới

Theo đánh giá của ACBS, tăng trưởng sản lượng sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của PV GAS trong năm 2027. Tuy nhiên, giả định giá dầu Brent giảm xuống dưới 90 USD/thùng có thể gây áp lực lên giá bán khí. Hai yếu tố này được dự báo bù trừ cho nhau, khiến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp ít biến động.

Mảng khí khô và LNG được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng sản lượng khoảng 12%/năm nhờ định hướng phát triển điện khí. Các mỏ khí mới dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn cuối năm 2026-2028. Trong đó, dự án Lô B - Ô Môn được kỳ vọng đón dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027.

Đối với LPG, ACBS dự báo sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 8% trong năm 2027, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 7-8%. Mảng này dự kiến đóng góp khoảng 51% doanh thu và 34% lợi nhuận gộp của PV GAS.

PVN dự kiến thoái tối thiểu 5,76% vốn

Đáng chú ý, PVN dự kiến thoái tối thiểu 5,76% vốn tại PV GAS nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Theo thông tin trong báo cáo ACBS, công tác định giá dự kiến hoàn tất trong tháng 12/2026. Việc bán cổ phần sẽ được thực hiện thông qua hình thức đấu giá công khai tại sở giao dịch chứng khoán.

Hiện PVN là cổ đông chi phối tại PV GAS, nắm giữ 95,76% vốn điều lệ. Nếu kế hoạch thoái vốn được thực hiện theo tỷ lệ tối thiểu nêu trên, tỷ lệ sở hữu của PVN tại doanh nghiệp sẽ giảm tương ứng.

Tại ngày 12/11/2026, cổ phiếu GAS giao dịch ở mức 73.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 176.628 tỷ đồng. Trong báo cáo cập nhật, ACBS đưa ra giá mục tiêu GAS đến năm 2027 là 99.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn 36% so với thị giá tại thời điểm đánh giá. Suất sinh lợi cổ tức kỳ vọng là 3%, đưa tổng tỷ suất lợi nhuận dự kiến lên 39%.