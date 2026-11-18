Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn giám sát chuyên đề năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) mới đây, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, PV GAS ghi nhận doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số so với năm 2025. Công tác quản trị tài chính tiếp tục được duy trì ổn định, dòng tiền lành mạnh, các hệ số khả năng thanh toán ở mức an toàn cao, trong khi nợ quá hạn giảm mạnh so với đầu năm.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các hoạt động triển khai trong năm 2026 đã mang lại giá trị làm lợi trên 229 tỷ đồng.

Hiện PV GAS đang thúc đẩy đề án thử nghiệm sản xuất và cung cấp hydrogen xanh quy mô nhỏ, hướng tới mục tiêu sẵn sàng vận hành thử nghiệm vào ngày 31/12/2026. Đây là một trong những bước triển khai nhằm nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, PV GAS tiếp tục hoàn thiện khung quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế COSO ERM và ISO 31000, đồng thời đang tích cực triển khai chuyển đổi hệ thống quản trị theo các nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Các hoạt động này hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Nhà máy chế biến khí của PV GAS

Ông Trần Hồng Nam - Thành viên HĐTV PETROVIETNAM, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên PV GAS trong triển khai kế hoạch SXKD năm 2026. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp và thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động, PV GAS đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, duy trì đà tăng trưởng, bảo toàn vốn và tạo nguồn lực để triển khai các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm trong giai đoạn tiếp theo.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Trong khuôn khổ chương trình giám sát, đoàn công tác PETROVIETNAM và PV GAS đã trao đổi về các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026–2030, tập trung vào xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD trung và dài hạn; quy hoạch hạ tầng công nghiệp khí gắn với kế hoạch huy động, bố trí nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới.

Trong đó, PV GAS phấn đấu đạt mục tiêu đưa doanh thu từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm mới chiếm đến 25% tổng doanh thu vào năm 2030, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng và mở rộng dư địa phát triển của đơn vị.

PV GAS đặt mục tiêu tăng doanh thu từ công nghệ

Đánh giá về vai trò của PV GAS trong chiến lược phát triển chung, lãnh đạo PETROVIETNAM bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Tổng công ty tiếp tục phát huy vị thế là một trong những doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn. Thông qua chương trình giám sát chuyên đề, các nội dung trao đổi và định hướng của HĐTV PETROVIETNAM là cơ sở để PV GAS tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch hoạt động, tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của Tổng công ty và PETROVIETNAM giai đoạn 2026–2030.