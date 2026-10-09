PV GAS hợp tác mở rộng nguồn cung và chuỗi giá trị khí

Bài 2: Tìm cơ hội mới về hạ tầng năng lượng và giải pháp năng lượng sạch

Cùng với việc thúc đẩy mở rộng nguồn khí nội địa, PV GAS đã cùng các đối tác nước ngoài tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khí và LNG, từ phát triển nguồn khí trong nước, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn LNG quốc tế đến nghiên cứu các cơ hội trong xây dựng hạ tầng năng lượng và hợp tác kỹ thuật.

Bảo dưỡng, sửa chữa công trình khí

Hướng tới mô hình kinh doanh khí tích hợp

ENEOS Xplora là công ty thành viên thuộc Tập đoàn ENEOS của Nhật Bản, hiện diện từ năm 1992 và hiện là Nhà điều hành Lô 15-2 ngoài khơi Việt Nam. Từ hơn hai thập niên trước, PV GAS và ENEOS Xplora hợp tác mua bán khí đồng hành tại Lô 15-2, sau đó mở rộng sang các hoạt động kỹ thuật phục vụ dự án gia tăng thu hồi dầu (EOR), nghiên cứu phương án FSRU và khả năng cung cấp LNG thông qua hệ thống đường ống khí hiện hữu của PV GAS.

Ông Bùi Minh Tiến – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS tặng quà lưu niệm cho ông Yoshihiko Enokido – Tổng Giám đốc ENEOS Xplora Consulting Services Vietnam Ltd.

Năm 2025, các bên tiếp tục ký Hợp đồng mua bán khí đồng hành từ Lô 15-2 theo PSC mới, với thời hạn đến năm 2050. Sau hơn 22 năm kể từ khi dòng khí đầu tiên từ Lô 15-2 được đưa về bờ, hệ thống công trình khí liên quan đã được các bên duy trì vận hành an toàn, liên tục, đưa khoảng 5,4 tỷ m³ khí về bờ.

Hiện PV GAS và ENEOS Xplora đang tiếp tục chia sẻ năng lực, kinh nghiệm và định hướng phát triển, qua đó xác định những lĩnh vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau.

PV GAS hiện sở hữu và vận hành hệ thống hạ tầng khí quy mô lớn tại Việt Nam, đồng thời có năng lực nhập khẩu, kinh doanh LNG, vận chuyển và phân phối khí, cùng kinh nghiệm vận hành Kho LNG Thị Vải và mạng lưới khách hàng trong lĩnh vực điện, công nghiệp. Đây là những nền tảng quan trọng để kết nối nguồn khí và LNG với nhu cầu thị trường trong nước.

Trong khi đó, ENEOS Xplora có kinh nghiệm trong phát triển và vận hành các dự án dầu khí ngoài khơi, FSRU, kho tiếp nhận LNG, thu xếp nguồn và quản lý danh mục LNG, cùng mạng lưới hoạt động tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Việc kết hợp các năng lực này mở ra cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu những mô hình hợp tác có phạm vi rộng hơn, trong đó một hướng được trao đổi là tối ưu việc tiếp nhận và xử lý nguồn khí đồng hành từ Lô 15-2, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an toàn vận hành và hiệu quả kinh tế.

Mở rộng không gian hợp tác trong lĩnh vực LNG

Bên cạnh nguồn khí hiện hữu, LNG được xác định là lĩnh vực có nhiều dư địa để tiếp tục mở rộng hợp tác. Hai bên có thể nghiên cứu các cơ hội phối hợp trong tìm kiếm, bảo đảm và quản lý nguồn LNG nhằm xây dựng danh mục cung cấp ổn định, linh hoạt và có tính cạnh tranh.

Các nghiên cứu trước đây về phương án FSRU tại Lô 15-2 và khu vực Cà Mau cũng tạo thêm nền tảng cho hướng hợp tác này. Việc kết hợp nguồn LNG với hệ thống hạ tầng khí sẵn có có thể tiếp tục được đánh giá trên cơ sở nhu cầu thị trường, điều kiện kỹ thuật và hiệu quả của từng phương án.

Ngoài cung ứng và thương mại LNG, hai bên cũng có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đầu tư, phát triển và vận hành các dự án dầu khí, khí và LNG. Sự kết hợp giữa năng lực hạ tầng, thị trường và vận hành của PV GAS với kinh nghiệm phát triển dự án, FSRU, LNG và các mối quan hệ về tài chính – công nghệ của ENEOS Xplora tạo cơ sở để nghiên cứu các mô hình hợp tác rộng hơn.

PV GAS và ENEOS Xplora ngày càng có sự kết nối sâu hơn giữa nguồn khí, hạ tầng, LNG, thị trường và phát triển dự án. Trên cơ sở những năng lực bổ trợ, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, nghiên cứu và đánh giá các cơ hội phù hợp, từng bước xác định những mô hình hợp tác có khả năng tạo thêm giá trị trong chuỗi khí và LNG tại Việt Nam.

Lãnh đạo PV GAS và đoàn công tác cấp cao của NOVATEK do bà Elena Golm, Giám đốc Phát triển Kinh doanh dẫn đầu, mới đây đã thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực LNG, trên cơ sở Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Petrovietnam và NOVATEK.

Quang cảnh buổi làm việc giữa PV GAS và NOVATEK

Theo đó, hai bên thảo luận tập trung về hợp tác kỹ thuật, bao gồm trao đổi kinh nghiệm trong vận hành chuỗi cung ứng LNG, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức, công nghệ liên quan đến LNG. Đây là những nội dung tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác sâu rộng hơn giữa hai bên trong tương lai.

Hai bên cũng đã trao đổi về khả năng tham gia cung cấp LNG của Novatek cho PV GAS trong thời gian tới. Phía bạn cũng bày tỏ quan tâm tới kế hoạch đấu thầu LNG quốc tế mà PV GAS thực hiện, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác về nguồn LNG nhằm đáp ứng nhu cầu LNG sẽ phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong việc cùng nghiên cứu, trao đổi về cơ hội phát triển các LNG Hub tại khu vực phía Bắc. Việc phát triển hệ thống hạ tầng này được kỳ vọng tạo thêm không gian hợp tác trong tiếp nhận, tồn trữ và phân phối LNG, đồng thời nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng khí của PV GAS.

Tìm kiếm cơ hội phát triển hạ tầng năng lượng

TGA và PV GAS đã có quá trình hợp tác kéo dài hơn một thập kỷ. Hai bên ký “Bản ghi nhớ về Hợp tác toàn diện trong việc phát triển chuỗi giá trị LNG tại Việt Nam” từ tháng 3/2012, đặt nền tảng cho quan hệ hợp tác trong lĩnh vực LNG, bao gồm đào tạo và trao đổi kỹ thuật. Quan hệ hợp tác tiếp tục được mở rộng khi TGA hoàn tất việc mua 25% cổ phần tại Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) qua hai giao dịch vào tháng 7/2017 và tháng 11/2021.

Cuối tháng 9 vừa qua, lãnh đạo PV GAS đã có buổi làm việc với đoàn công tác của TGA do bà Yumiko Yao, Tổng Giám đốc dẫn đầu. Hai bên cùng trao đổi về những kết quả hợp tác đã đạt được, thảo luận các cơ hội mới trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng và các giải pháp năng lượng sạch. Đồng thời tiếp tục tìm kiếm những lĩnh vực có thể phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của mỗi bên tại thị trường Việt Nam.

Sự hiện diện của TGA trong hệ sinh thái khí của PV GAS cũng tạo thêm một cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển chuỗi giá trị LNG, đặc biệt ở các lĩnh vực hạ tầng, phân phối khí và trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật.

Việc tăng cường trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế như Gazprom International, NOVATEK và TGA là nền tảng quan trọng để PV GAS hiện thực hóa những cơ hội phù hợp với định hướng phát triển của Petrovietnam, đồng thời tận dụng kinh nghiệm và nguồn lực của các đối tác để từng bước nâng cao chuỗi giá trị khí tại Việt Nam và hiện diện của PV GAS tại khu vực.