PV GAS góp phần đưa kỹ thuật mổ nội soi đến Đặc khu Phú Quý

Hệ thống phẫu thuật nội soi do PV GAS tài trợ đã góp phần nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, giúp người dân trên đảo có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại mà không phải di chuyển vào đất liền.

Đại diện PV GAS trao tài trợ cho Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý.

Làm chủ kỹ thuật ngay tại đảo

Trong ngày đưa hệ thống phẫu thuật nội soi vào vận hành, các y bác sĩ Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên cho bệnh nhân viêm ruột thừa cấp. Tổng cộng 4 ca phẫu thuật nội soi ổ bụng được thực hiện thành công trong ngày, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực khám, cấp cứu và điều trị ngoại khoa của cơ sở y tế trên đảo.

Theo Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý, trước đây, nhiều trường hợp ngoại khoa như viêm ruột thừa, u nang buồng trứng, thủng dạ dày phải chuyển vào đất liền hoặc thực hiện bằng phương pháp mổ hở. Trong điều kiện đặc thù của địa bàn biển đảo, việc chuyển bệnh nhân vào đất liền phụ thuộc nhiều vào thời tiết và phương tiện vận chuyển, vì vậy việc nâng cao năng lực điều trị ngay tại địa phương có ý nghĩa thiết thực.

Mỗi năm, Trung tâm thực hiện khoảng 200-250 ca phẫu thuật, trong đó có khoảng 100 ca viêm ruột thừa và 100 ca mổ đẻ. Việc đưa kỹ thuật phẫu thuật nội soi vào thực hiện tại đảo vì vậy không chỉ bổ sung một phương pháp điều trị mà còn mở rộng khả năng xử trí các trường hợp ngoại khoa ngay tại chỗ.

Hệ thống phẫu thuật nội soi do PV GAS tài trợ được lắp đặt tại Trung tâm từ tháng 12/2025. Để chuẩn bị cho việc vận hành, các ê-kíp y tế của Trung tâm được đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, đồng thời hoàn thiện các điều kiện chuyên môn và thủ tục tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật.

Sự kết hợp giữa đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực và hỗ trợ chuyên môn đã tạo nền tảng để Trung tâm từng bước làm chủ kỹ thuật. Việc thực hiện thành công 4 ca phẫu thuật vừa qua là kết quả bước đầu, tạo tiền đề để kỹ thuật nội soi tiếp tục được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở y tế trên đảo.

Các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý.

Từ thiết bị đến năng lực điều trị

Trao đổi về ý nghĩa của hệ thống mới được đưa vào sử dụng, ông Dương Tín Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý cho biết, hệ thống phẫu thuật nội soi do PV GAS tài trợ được đưa vào sử dụng đúng thời điểm, tạo điều kiện để Trung tâm triển khai kỹ thuật mới, phục vụ điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.

Theo ông Dương Tín Phúc, việc làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi giúp Trung tâm có thêm phương án điều trị đối với những trường hợp phù hợp, qua đó giảm nhu cầu chuyển bệnh nhân vào đất liền. Quan trọng hơn, quá trình tiếp nhận và vận hành hệ thống cũng tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ địa phương được đào tạo, thực hành và từng bước nâng cao năng lực chuyên môn.

Với đặc thù là địa bàn biển đảo, việc nâng cao năng lực y tế tại chỗ có ý nghĩa không chỉ đối với người dân mà còn với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo. Khi các kỹ thuật điều trị được triển khai ngay tại địa phương, thời gian và chi phí đi lại của người bệnh được tiết giảm, đồng thời tăng khả năng xử trí kịp thời đối với những trường hợp cần can thiệp ngoại khoa.

Việc đưa một hệ thống thiết bị vào hoạt động vì vậy không chỉ dừng ở giá trị của trang thiết bị, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực cho cơ sở y tế địa phương. Khi thiết bị được vận hành gắn với đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, giá trị của chương trình hỗ trợ được duy trì và phát huy trong thời gian dài.

Đại diện Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của PV GAS.

Đồng hành với cộng đồng bằng những giá trị thiết thực

Hỗ trợ y tế là một trong những lĩnh vực được PV GAS chú trọng trong các chương trình an sinh xã hội. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cơ sở y tế, trang thiết bị khám chữa bệnh tại các địa bàn còn khó khăn, trong đó có vùng sâu, vùng xa, biên giới và biển đảo.

Tại Phú Quý, việc tài trợ hệ thống phẫu thuật nội soi xuất phát từ nhu cầu nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại một địa bàn có điều kiện tiếp cận đất liền còn nhiều hạn chế. Giá trị của chương trình được thể hiện không chỉ ở việc bổ sung thiết bị y tế hiện đại mà còn ở khả năng giúp cơ sở y tế địa phương từng bước tiếp nhận, vận hành và làm chủ kỹ thuật.

Từ ca phẫu thuật nội soi đầu tiên cho bệnh nhân viêm ruột thừa cấp đến 4 ca được thực hiện thành công trong ngày 2/10, hệ thống mới đã bắt đầu phát huy hiệu quả trong thực tế. Đây cũng là một bước tiến của Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý trên hành trình nâng cao năng lực điều trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo.

Với những chương trình được triển khai từ nhu cầu thực tế, hoạt động an sinh xã hội của PV GAS tiếp tục góp phần tạo dựng năng lực tại chỗ, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế.