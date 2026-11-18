Biên lợi nhuận cải thiện giúp lãi 9 tháng vượt 50% chỉ tiêu cả năm

PV GAS vừa trải qua quý kinh doanh với mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật. Báo cáo tài chính quý 3/2026 cho thấy doanh thu thuần đạt 39.700 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 4.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lên tới 74%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 121.000 tỷ đồng, tăng 32% và hoàn thành 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chạm mức 13.500 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và tương đương 150% mục tiêu lợi nhuận cả năm do đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sự bứt phá về lợi nhuận xuất phát từ việc biên lợi nhuận được cải thiện đáng kể. Trong quý 3, biên lợi nhuận gộp của PV GAS đạt 15,7%, tăng mạnh so với mức 11,5% cùng kỳ. Việc giá bán tăng nhanh hơn chi phí đầu vào khi giá dầu Brent bình quân duy trì quanh 97 USD mỗi thùng, tăng 40% so với cùng kỳ, đã hỗ trợ trực tiếp giá bán khí khô và LPG. Thêm vào đó, sản lượng tiêu thụ khí khô và LNG cũng tăng gần 24%, đạt khoảng 1,8 triệu mét khối.

Dựa trên kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, Chứng khoán ACBS nâng 12% dự báo lợi nhuận năm 2026 của doanh nghiệp. Doanh thu thuần năm nay ước tính có thể vượt 168.000 tỷ đồng, tăng 24%, đi cùng lợi nhuận ròng gần 15.800 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước.

Bước sang năm 2027, công ty chứng khoán này dự báo doanh thu và lợi nhuận của PV GAS có thể đi ngang. Mức doanh thu năm 2027 ước tính đạt khoảng 169.494 tỷ đồng và lợi nhuận ròng duy trì quanh 15.829 tỷ đồng. Việc gia tăng sản lượng dự kiến sẽ bù đắp cho rủi ro giá dầu Brent có khả năng giảm xuống dưới 90 USD mỗi thùng.

Kỳ vọng từ chuỗi dự án Lô B Ô Môn và kế hoạch thoái vốn nhà nước

Động lực tăng trưởng của PV GAS được đánh giá sẽ dịch chuyển dần sang sự gia tăng sản lượng khai thác. Mảng khí khô và LNG dự kiến duy trì mức tăng trưởng sản lượng khoảng 12% mỗi năm nhờ các chính sách phát triển điện khí quốc gia. Nhiều mỏ khí mới được lên kế hoạch đưa vào hoạt động thương mại trong giai đoạn từ cuối năm 2026 đến 2028.

Trong đó, chuỗi dự án khí điện Lô B Ô Môn đóng vai trò hạt nhân. Đây là dự án năng lượng trọng điểm với tổng mức đầu tư toàn chuỗi gần 12 tỷ USD. Dự án bao gồm việc phát triển mỏ khí Lô B ở thượng nguồn, hệ thống đường ống Lô B Ô Môn ở trung nguồn và tổ hợp 4 nhà máy nhiệt điện Ô Môn ở hạ nguồn. Sản lượng khai thác khí ước tính đạt 5,06 tỷ mét khối mỗi năm, cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện với tổng công suất 3.800 MW.

PV GAS trực tiếp tham gia đầu tư vào hệ thống đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn với tuyến ống dài 431 km, tổng vốn đầu tư khoảng 1,277 tỷ USD. ACBS kỳ vọng dự án sẽ đón dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027, phù hợp với yêu cầu của Chính phủ về việc bảo đảm mốc thời gian đón dòng khí thương mại không muộn hơn quý 3/2027.

Bên cạnh khí khô, mảng LPG tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Sản lượng LPG năm 2027 được dự báo tăng khoảng 8% với biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định từ 7% đến 8%. Mảng kinh doanh này dự kiến đóng góp 51% doanh thu và 34% lợi nhuận gộp cho toàn tổng công ty.

Một diễn biến quan trọng khác thu hút sự chú ý của giới đầu tư là kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dự kiến thoái tối thiểu 5,76% vốn tại PV GAS để đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại công ty đại chúng. Quá trình định giá dự kiến hoàn tất trong tháng 12/2026 và lượng cổ phần này có thể được bán thông qua hình thức đấu giá công khai trên sàn giao dịch chứng khoán.