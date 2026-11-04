PV GAS đem 9.288 tỷ đồng gửi BIDV

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã: GAS) đang nắm giữ 50.810 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 11.000 tỷ đồng, tương đương 27,8% so với đầu năm. Con số này chiếm 48,4% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, số dư tiền gửi không kỳ hạn tại BIDV đạt 9.288 tỷ đồng vào cuối tháng 9, gấp 33,5 lần mức 277 tỷ đồng đầu năm. Khoản tiền này chiếm 67,2% tổng tiền gửi không kỳ hạn của PV GAS.

Hai ngân hàng Big 4 khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Cụ thể, số dư tại Vietcombank tăng từ 158 tỷ đồng lên 2.353 tỷ đồng, gấp gần 15 lần. Tại VietinBank, con số này tăng từ gần 35 tỷ đồng lên 1.142 tỷ đồng, tương đương gấp 32,8 lần.

Theo đó, tiền gửi không kỳ hạn của doanh nghiệp tăng từ 906 tỷ đồng lên 13.820 tỷ đồng sau 9 tháng, tương đương gấp 15,3 lần.

Ngược lại, các khoản tương đương tiền giảm 71,3%, còn 1.713 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại VPBank giảm từ 1.400 tỷ đồng xuống 0; SHB giảm từ 933 tỷ đồng xuống 80 tỷ đồng. Tương tự, khoản tại PVcomBank giảm 86,7%, còn 147 tỷ đồng, trong khi Nam A Bank giảm 65,7%, xuống 343 tỷ đồng.

Trong "núi tiền" hơn 50.800 tỷ đồng của PV GAS, khoảng 69,4% là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ trên 3 đến 12 tháng, tương đương 35.270 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Phần còn lại, chiếm 30,6%, là tiền và các khoản tương đương tiền với giá trị 15.541 tỷ đồng, tăng 126%.

Riêng tiền gửi kỳ hạn 7 tháng đạt 26.747 tỷ đồng, chiếm gần 76% tổng tiền gửi có kỳ hạn thuộc nhóm đầu tư tài chính ngắn hạn.

Báo cáo không công bố đầy đủ danh sách ngân hàng nhận các khoản tiền gửi có kỳ hạn này. Riêng PVcomBank, ngân hàng được xác định là bên liên quan, ghi nhận số dư 1.784 tỷ đồng, tăng 23,4% so với đầu năm.

Lũy kế 9 tháng, PV GAS ghi nhận doanh thu thuần gần 120.977 tỷ đồng, tăng hơn 32%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 13.595 tỷ đồng, tăng hơn 33%.

Xét theo cơ cấu doanh thu, hoạt động kinh doanh khí khô và LNG tiếp tục đóng góp lớn nhất với gần 68.804 tỷ đồng, tăng khoảng 51% so với cùng kỳ, chiếm gần 57% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Doanh thu bán LPG đạt hơn 46.066 tỷ đồng, tăng gần 3%, trong khi doanh thu bán condensate đạt hơn 1.224 tỷ đồng, tăng khoảng 64%. Ngược lại, doanh thu bán CNG giảm khoảng 5%, còn gần 816 tỷ đồng.

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 142.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 9.019 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 quý, doanh nghiệp đã thực hiện được hơn 85% kế hoạch doanh thu và vượt 50% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, tương đương vượt kế hoạch lợi nhuận khoảng 4.576 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của PV GAS đạt hơn 105.020 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 15.541 tỷ đồng, còn các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 35.270 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.

Tổng cộng, doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 50.800 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, tương đương khoảng 48% tổng tài sản.

Lượng tiền gửi lớn cũng mang lại nguồn thu đáng kể. Riêng 9 tháng đầu năm, PV GAS ghi nhận gần 1.116 tỷ đồng lãi tiền gửi và cho vay.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp đạt khoảng 30.402 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn vào khoảng 4.261 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 74.618 tỷ đồng, bao gồm gần 32.804 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và gần 15.975 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.