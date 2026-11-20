Tham dự buổi lễ có ông Bùi Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS; ông Dương Trí Hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; cùng các đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các ban/Văn phòng/trung tâm Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc và thành viên.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức – Nhân sự đã công bố Quyết định của HĐQT PV GAS về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Phương Anh, Trưởng Ban Tài chính, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 20/11/2026.

Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tiến và Tổng Giám đốc Dương Trí Hội tặng hoa chúc mừng Tân Phó Tổng Giám đốc Phan Thị Phương Anh.

Bà Phan Thị Phương Anh là Thạc sĩ Tài chính và Thương mại quốc tế, bắt đầu công tác tại Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) từ năm 2011 tại Ban Tài chính - Kế toán. Từ tháng 10/2020 đến nay, bà giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính PV GAS kiêm Thành viên HĐQT đơn vị thành viên PV GAS LPG. Trong quá trình công tác, bà Phan Thị Phương Anh luôn thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; đã cùng tập thể Ban Tài chính PV GAS đóng góp quan trọng vào công tác quản trị tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến trao quyết định cho tân Phó Tổng Giám đốc Phan Thị Phương Anh.

Trao quyết định, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến nhấn mạnh, việc bổ nhiệm bà Phan Thị Phương Anh thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban lãnh đạo PETROVIETNAM, tập thể lãnh đạo Tổng công ty và của tập thể cán bộ chủ chốt của PV GAS đối với cá nhân bà Phan Thị Phương Anh, cũng như đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính của Tổng công ty. Đây cũng là sự ghi nhận của Ban lãnh đạo PETROVIETNAM đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực của PV GAS.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến phát biểu tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Ông Bùi Minh Tiến tin tưởng rằng, với kinh nghiệm đã được tích lũy, trình độ chuyên môn và sự tận tâm trong công việc, Phó Tổng Giám đốc Phan Thị Phương Anh sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty phát huy tinh thần đoàn kết và nhanh chóng triển khai công việc ở cương vị mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của PV GAS năm 2026 và các năm tiếp theo. Ông cũng đề nghị tập thể lãnh đạo và các ban/Văn phòng/trung tâm và các đơn vị trong Tổng công ty tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để bà Phương Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tập thể Lãnh đạo PV GAS chúc mừng Tân Phó Tổng Giám đốc Phan Thị Phương Anh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Tổng Giám đốc Phan Thị Phương Anh bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn Ban lãnh đạo PETROVIETNAM, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tân Phó Tổng Giám đốc gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đồng nghiệp đã dìu dắt, chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác tại Tập đoàn và Tổng công ty.

Trên cương vị mới, bà Phan Thị Phương Anh khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, đổi mới tư duy, nghiêm túc chấp hành sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc và các ban/Văn phòng/trung tâm, các đơn vị; luôn đặt lợi ích chung và sự phát triển của Tổng công ty lên trên hết.

Tân Phó Tổng Giám đốc PV GAS mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, phối hợp và hỗ trợ của lãnh đạo Tổng công ty và toàn thể người lao động; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình, giữ gìn đoàn kết, cầu thị và tận tâm trong công việc, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của PV GAS.