Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến trao quyết định cho tân phó tổng giám đốc Phan Thị Phương Anh. Ảnh: PV GAS

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) bổ nhiệm bà Phan Thị Phương Anh, trưởng ban tài chính, giữ chức phó tổng giám đốc kể từ ngày 20/11/2026.

Bà Phương Anh có trình độ thạc sĩ tài chính và thương mại quốc tế, bắt đầu công tác tại ban tài chính kế toán Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) từ năm 2011.

Từ tháng 10/2020 đến trước khi được bổ nhiệm, bà giữ chức trưởng ban tài chính PV GAS, kiêm thành viên hội đồng quản trị PV GAS LPG.

Trong quá trình công tác, bà Phương Anh luôn thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc và đã cùng tập thể ban tài chính PV GAS đóng góp quan trọng vào công tác quản trị tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của tổng công ty.

Ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch hội đồng quản trị PV GAS cho biết, việc bổ nhiệm bà Phương Anh thể hiện sự tín nhiệm của lãnh đạo Petrovietnam và PV GAS, đồng thời ghi nhận công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại tổng công ty.

Chủ tịch PV GAS kỳ vọng với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, tân phó tổng giám đốc sẽ cùng ban lãnh đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trên cương vị mới, bà Phan Thị Phương Anh khẳng định, sẽ tiếp tục học hỏi, đổi mới tư duy, phối hợp chặt chẽ với ban điều hành và các đơn vị trong tổng công ty, đặt lợi ích chung và sự phát triển của doanh nghiệp lên hàng đầu.

Tân Phó tổng giám đốc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, phối hợp và hỗ trợ của lãnh đạo tổng công ty và toàn thể người lao động; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình, giữ gìn đoàn kết, cầu thị và tận tâm trong công việc, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của PV GAS.

Theo số liệu được công bố tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, trong tám tháng đầu năm 2026, PV GAS đạt doanh thu hợp nhất trên 108.100 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 14.500 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt gần 11.700 tỷ đồng, tương đương 130% kế hoạch.

Doanh nghiệp cũng nộp ngân sách nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng, hoàn thành 155% kế hoạch năm. Trong giai đoạn 2026 - 2030, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu của tăng bình quân 10 - 15% mỗi năm.

Đến năm 2030, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 205.000 - 250.000 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động kinh doanh quốc tế được kỳ vọng đóng góp trên 30%, còn các sản phẩm và dịch vụ mới chiếm trên 25%.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng về quy mô, không gian hoạt động của PV GAS cũng được định hướng mở rộng. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ đầu tư các hệ thống LNG trung tâm tại một số khu vực trọng điểm, mở rộng sang năng lượng xanh, năng lượng mới, đồng thời nghiên cứu đầu tư vào cả thượng nguồn và hạ nguồn.