PV GAS có Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc mới

Đồng chí Lê Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam; đồng chí Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Petrovietnam tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch HĐQT PV GAS (Ảnh: chinhphu.vn/LT)

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thành viên HĐTV Petrovietnam Trần Bình Minh và Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến tặng hoa chúc mừng Tân Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội (Ảnh: chinhphu.vn/LT)

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu điện tử, các cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông Bùi Minh Tiến, ông Dương Trí Hội và ông Nguyễn Tuấn Anh làm Thành viên HĐQT PV GAS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngay sau Đại hội, PV GAS tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Bùi Minh Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT PV GAS; ông Dương Trí Hội được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên và Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến tặng hoa chúc mừng Thành viên HĐQT PV GAS Nguyễn Tuấn Anh (Ảnh: chinhphu.vn/LT)

Tại Đại hội, ông Trần Bình Minh, Thành viên HĐTV Petrovietnam, cho biết trong 8 tháng đầu năm 2026, PV GAS đạt doanh thu hợp nhất trên 108,1 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất trên 14,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 130% kế hoạch năm. PV GAS nộp ngân sách Nhà nước khoảng 7 nghìn tỷ đồng, tương đương 155% kế hoạch năm.

Petrovietnam đặt mục tiêu doanh thu PV GAS tăng bình quân 10-15% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Đến năm 2030, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 205.000-250.000 tỷ đồng, trong đó hoạt động kinh doanh quốc tế chiếm trên 30% và các sản phẩm, dịch vụ mới đóng góp trên 25%.

PV GAS cũng được định hướng đầu tư các hệ thống LNG trung tâm tại một số khu vực trọng điểm, mở rộng sang năng lượng xanh, năng lượng mới và nghiên cứu đầu tư vào cả thượng nguồn lẫn hạ nguồn.

Đại hội đồng cổ đông đồng thời thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV GAS theo đề nghị của Petrovietnam, tập trung vào việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.