Các buổi làm việc được tổ chức tại trụ sở PV GAS COATING và PV GAS CNG với sự tham dự trực tuyến của ông Bùi Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tại điểm cầu PV GAS; ông Dương Trí Hội - Tổng Giám đốc Tổng công ty tham dự trực tiếp tại các đơn vị; cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, lãnh đạo các ban chuyên môn Tổng công ty; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các đơn vị.

PV GAS COATING: Bảo đảm chất lượng sản phẩm, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Trí Hội ghi nhận những nỗ lực của PV GAS COATING trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), nổi bật là việc hoàn thành kế hoạch 10 tháng năm 2026, tạo đà cán đích cả năm và đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của khách hàng về tiến độ lẫn chất lượng sản phẩm. Tổng Giám đốc đề nghị đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện các hợp đồng cung cấp sản phẩm phục vụ các dự án khí, bảo đảm tiến độ và an toàn trong quá trình sản xuất.

Đối với kế hoạch năm 2027, Tổng Giám đốc yêu cầu PV GAS COATING chủ động rà soát các chỉ tiêu SXKD bám sát tiến độ triển khai dự án cũng như nhu cầu thực tế của khách hàng trong và ngoài ngành. Đồng thời, đơn vị cần xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, xác định phương án kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, phù hợp với định hướng chung của PV GAS.

Lãnh đạo PV GAS khảo sát hoạt động sản xuất tại nhà máy trong khuôn khổ buổi làm việc với PV GAS COATING.

Trong đó, PV GAS COATING được định hướng đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực chế tạo, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ. Song song đó, đơn vị cần chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án trong nước và quốc tế, khai thác tối đa hệ thống nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và nguồn nhân lực hiện có để nâng cao năng suất lao động. Tổng Giám đốc PV GAS cũng đặc biệt lưu ý việc rà soát quy trình vận hành, siết chặt công tác an toàn và bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động khi triển khai các hoạt động sản xuất mới.

PV GAS CNG: Phát huy thế mạnh, mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm khí

Theo báo cáo của đơn vị, trong 10 tháng năm 2026, PV GAS CNG duy trì hoạt động SXKD ổn định, bảo đảm cung cấp khí an toàn, liên tục cho khách hàng trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động. Đơn vị ghi nhận kết quả SXKD tích cực, với nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hoạch định chiến lược đối với các dòng sản phẩm CNG, LNG và hydro phù hợp với chiến lược tổng thể của Tổng công ty. Theo đó, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, PV GAS CNG cần xây dựng các kịch bản cụ thể nhằm mở rộng thị trường, gia tăng thị phần, đồng thời đẩy mạnh lan tỏa hình ảnh thương hiệu thông qua hệ thống kênh phân phối.

Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội đánh giá cao những kết quả đạt được của PV GAS CNG, yêu cầu đơn vị xây dựng các giải pháp kinh doanh linh hoạt, tập trung hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội đánh giá cao những kết quả đạt được của PV GAS CNG, yêu cầu đơn vị xây dựng các giải pháp kinh doanh linh hoạt, tập trung hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026, đồng thời rà soát, hoàn thiện kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2026-2030.

Tổng Giám đốc đề nghị PV GAS CNG tiếp tục phát huy thế mạnh trong kinh doanh CNG, LNG, chú trọng phát triển nhóm khách hàng xe bồn và mở rộng thị phần. Đơn vị cũng cần nghiên cứu phương án kinh doanh hydro phù hợp với định hướng chung của Tổng công ty. Về đầu tư và quản trị, PV GAS CNG cần rà soát danh mục dự án, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có, bảo đảm đầu tư gắn với nguồn khí và nhu cầu thị trường. Tổng Giám đốc cũng lưu ý công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ nhân sự, bảo đảm an toàn trong hoạt động SXKD và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng.

Trên cơ sở các nội dung trao đổi và chỉ đạo tại buổi làm việc, PV GAS COATING và PV GAS CNG sẽ tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch SXKD cho năm 2027. Cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của các ban chuyên môn Tổng công ty, hai đơn vị tập trung phát huy thế mạnh hiện có, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động thích ứng với nhu cầu thị trường, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng chung của PV GAS trong giai đoạn tới.