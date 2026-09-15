PV GAS chốt ngày trả cổ tức, PVN dự kiến nhận gần 5.800 tỷ đồng

Ngày 15/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HoSE: GAS) thông báo ngày 23/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9.

Theo thông báo, PV GAS sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 20/11/2026.

PV GAS hiện có hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Tính theo mức cổ tức trên, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi trả sẽ khoảng 6.032,4 tỷ đồng.

Cổ đông lớn nhất của PV GAS là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu GAS, tương đương 95,76% vốn. Với mức cổ phiếu này, PVN dự kiến nhận khoảng 5.776,7 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức của PV GAS.

Mục tiêu dài hạn của PV GAS là lọt vào nhóm 30 doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Ảnh minh họa: PV GAS

Về hoạt động kinh doanh, 8 tháng đầu năm 2026, PV GAS ghi nhận hơn 108.100 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và gần 11.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hai chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt vượt 29% và 30% kế hoạch cả năm.

Trong giai đoạn 2026-2030, PV GAS đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 10-15%/năm, hướng tới doanh thu hợp nhất 205.000-250.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, phát triển các hệ thống LNG trung tâm tại những khu vực trọng điểm, đồng thời mở rộng sang năng lượng xanh, năng lượng mới và nghiên cứu mở rộng chuỗi giá trị từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 15/9, cổ phiếu GAS đóng cửa ở mức 91.400 đồng/cp. Thanh khoản cũng tăng vọt lên hơn 3,73 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch khoảng 333,2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với các phiên trước.