Bà Phan Thị Phương Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PV GAS. Ảnh: PV GAS

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) vừa quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Phương Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 20/11/2026.

Bà Phan Thị Phương Anh có bằng Thạc sĩ Tài chính và Thương mại quốc tế, bắt đầu công tác tại Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) từ năm 2011, tại Ban Tài chính - Kế toán. Từ tháng 10/2020 đến nay, bà giữ chức Trưởng Ban Tài chính PV GAS, đồng thời là Thành viên HĐQT tại đơn vị thành viên PV GAS LPG.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, PV GAS ghi nhận doanh thu thuần ở mức 39.708 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.569 tỷ đồng, tăng 75%; trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 4.576 tỷ đồng, tăng khoảng 79%.

Theo PV GAS, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu nhờ giá dầu Brent bình quân đạt 97 USD/thùng, tăng 41% so với cùng kỳ, cùng với sản lượng khí khô và LNG tăng 24%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PV GAS đạt 120.977 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 13.595 tỷ đồng, tăng 33%, còn lợi nhuận ròng 13.381 tỷ đồng, cũng tăng 33%.

Với kết quả này, PV GAS đã vượt 51% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu GAS giảm gần 2% xuống 69.300 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 167.217 tỷ đồng.