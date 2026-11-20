Ngày 18/11/2026, tại TP HCM, PV Drilling tổ chức Lễ vinh danh người lao động nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng công ty. Đây là dịp để tri ân những thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động đã đồng hành, tận tâm cống hiến, góp phần tạo nên những dấu mốc phát triển của PV Drilling trong suốt một phần tư thế kỷ qua.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, PV Drilling không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế, uy tín trong lĩnh vực khoan và dịch vụ khoan dầu khí tại thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đằng sau những thành tựu đó là sự đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và ý chí vượt khó.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV Drilling gửi lời tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng giám đốc PV Drilling bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ đi trước đã đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành, phát triển của đơn vị, cùng toàn thể cán bộ, người lao động đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và tuổi trẻ đồng hành cùng Tổng công ty.

Nhấn mạnh tinh thần tiếp nối, Tổng Giám đốc PV Drilling kỳ vọng thế hệ người lao động hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi và thành tựu đã đạt được, đồng lòng đưa Tổng công ty bứt phá, vươn tới những tầm cao mới.

Trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, PV Drilling vinh danh 200 cá nhân có những đóng góp nổi bật, thuộc các nhóm: người lao động có 25 năm gắn bó; từ 20 năm đến dưới 25 năm; từ 10 năm đến dưới 20 năm và đội ngũ lao động kỹ thuật cao.

Lễ vinh danh thể hiện sự trân trọng của PV Drilling đối với nguồn nhân lực - nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Lễ vinh danh không chỉ ghi nhận quá trình gắn bó, cống hiến của mỗi cá nhân mà còn thể hiện sự trân trọng của PV Drilling đối với nguồn nhân lực - nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tự hào của người lao động PV Drilling trong chặng đường phát triển tiếp theo.

PV Drilling sẽ tiếp tục tổ chức Lễ vinh danh người lao động đợt 2 vào ngày 20/11/2026 tại phường Vũng Tàu, TP HCM, nhằm tiếp tục ghi nhận và tri ân những cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hành trình 25 năm phát triển của Tổng công ty.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: