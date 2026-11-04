Pussycat Dolls khép lại chuyến lưu diễn đầy sóng gió

Sau hàng loạt biến cố từ doanh thu bán vé ảm đạm, những tranh cãi về đội hình đến chấn thương và sự cố sân khấu, Pussycat Dolls đã chính thức khép lại chuyến lưu diễn trở lại bằng buổi biểu diễn cuối cùng tại Brazil vào tối 1/11. Dù mang đến những màn trình diễn nóng bỏng và đầy năng lượng, hành trình tái hợp của nhóm vẫn không thể tránh khỏi những dấu hỏi về tương lai.

Theo Daily Mail ngày 2/11, ba thành viên Nicole Scherzinger, Ashley Roberts và Kimberly Wyatt đã cùng nhau hoàn thành đêm diễn cuối cùng tại Brazil. Trên sân khấu, bộ ba tiếp tục gây chú ý với phong cách thời trang gợi cảm quen thuộc. Nicole đặc biệt khiến khán giả trầm trồ khi thực hiện động tác xoạc chân đầy điêu luyện trong bộ trang phục bó sát họa tiết da báo với những đường cắt xẻ táo bạo.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Nicole cùng Ashley và Kimberly ôm nhau, chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành buổi biểu diễn cuối cùng cũng mang đến cảm xúc đặc biệt. Sau một hành trình không ít trắc trở, việc cả ba có thể cùng nhau đứng trên sân khấu đến chặng cuối được xem là một dấu mốc đáng nhớ trong màn trở lại lần này.

Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh rực rỡ trên sân khấu là hàng loạt khó khăn mà Pussycat Dolls phải đối mặt kể từ khi bắt đầu tái hợp vào tháng 9. Một trong những cú giáng mạnh nhất đến từ tình hình kinh doanh của chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ. Ban đầu, Nicole, Ashley và Kimberly dự kiến thực hiện tour diễn quy mô 53 đêm tại Anh, châu Âu và Bắc Mỹ. Thế nhưng, doanh số bán vé thấp buộc nhóm phải hủy bỏ 33 buổi biểu diễn đã lên kế hoạch tại Mỹ và Canada.

Theo Daily Mail, một số địa điểm biểu diễn được cho là có lượng ghế trống lên tới 80%. Ngay cả khi giá vé được giảm xuống còn khoảng 30 USD, tình hình vẫn không được cải thiện như kỳ vọng. Trước tình thế này, nhóm buộc phải đưa ra quyết định hủy phần lớn lịch trình Bắc Mỹ, chỉ giữ lại một buổi biểu diễn.

Trong thông báo đăng tải trên Instagram, Pussycat Dolls cho biết họ từng hy vọng có thể đưa chương trình PCD FOREVER đến với người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng lịch trình, nhóm quyết định hủy các buổi diễn tại Bắc Mỹ, ngoại trừ một đêm duy nhất. Trong khi đó, những buổi biểu diễn tại Anh và châu Âu vẫn được duy trì theo kế hoạch, với một số đêm diễn ghi nhận tình trạng cháy vé.

Không chỉ gặp khó khăn về doanh thu, hành trình trở lại của nhóm còn bị ảnh hưởng bởi những vấn đề sức khỏe. Nicole từng khiến người hâm mộ lo lắng với vết bỏng nghiêm trọng, trong khi Kimberly đang hồi phục sau ca phẫu thuật hông. Ashley cũng trải qua khoảnh khắc mất bình tĩnh, bật khóc vì hoảng loạn trước một màn trình diễn solo. Những sự cố liên tiếp khiến chuyến lưu diễn vốn được kỳ vọng trở thành sự kiện âm nhạc đáng nhớ trở nên nhiều áp lực hơn.

Tranh cãi về đội hình cũng là vấn đề khiến màn tái hợp của Pussycat Dolls nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trước khi công bố chuyến lưu diễn, nhóm đã thông báo trở lại với ba thành viên Nicole, Ashley và Kimberly, đồng nghĩa với việc ba gương mặt từng góp phần làm nên tên tuổi ban nhạc là Carmit Bachar, Jessica Sutta và Melody Thornton không tham gia.

Quyết định này từng gây ra không ít phản ứng từ người hâm mộ, đặc biệt khi Melody Thornton vốn được đánh giá cao về khả năng ca hát và từng đảm nhận những đoạn hát quan trọng trong các màn trình diễn của nhóm. Sự vắng mặt của cô một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận sau sự cố xảy ra tại buổi biểu diễn ở Ba Lan vào tháng trước.

Cụ thể, trong phần trình diễn ca khúc đình đám Buttons, Nicole bất ngờ vắng mặt ở nửa đầu bài hát. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự cố kỹ thuật hoặc trục trặc trang phục. Trong lúc giọng ca chính không xuất hiện, Ashley và Kimberly vẫn tiếp tục thực hiện vũ đạo trên sân khấu, nhưng phần hát của Nicole bị bỏ trống, tạo nên một khoảnh khắc khá lúng túng.

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi vì sao Ashley và Kimberly không chủ động đảm nhận phần hát còn thiếu. Không ít người cho rằng đây là cơ hội để hai thành viên thể hiện khả năng thanh nhạc, thay vì chỉ tiếp tục phần vũ đạo.

Đáng chú ý, Melody Thornton lập tức được nhắc tên trong các bình luận. Từng gây ấn tượng với những đoạn ngẫu hứng và khả năng thể hiện giọng hát nổi bật, nữ ca sĩ được nhiều người cho rằng có thể xử lý tình huống này tốt hơn. Một số khán giả thậm chí nhắc lại màn trình diễn Buttons tại American Music Awards năm 2006, khi Melody thu hút sự chú ý nhờ những đoạn hòa âm và phần thể hiện đầy nội lực.

Trên mạng xã hội, một người hâm mộ bình luận: "Melody đâu rồi khi chúng ta cần cô ấy?". Những ý kiến khác cũng cho rằng Ashley và Kimberly đã bỏ lỡ cơ hội chứng minh khả năng của mình trong khoảnh khắc Nicole vắng mặt. Dẫu vậy, Pussycat Dolls vẫn đánh dấu màn trở lại bằng một sản phẩm âm nhạc mới sau nhiều năm vắng bóng. Tháng 3 vừa qua, nhóm công bố đĩa đơn Club Song, sản phẩm đầu tiên sau sáu năm, do Mike Sabath sản xuất và đồng sáng tác. Đây được xem là bước khởi động cho kế hoạch tái xuất, bên cạnh chuyến lưu diễn PCD FOREVER.

Từ Copenhagen, Paris, Warsaw, Anh cho đến Brazil, bộ ba đã đi qua nhiều điểm dừng chân để hoàn thành những buổi biểu diễn còn lại sau khi lịch trình Bắc Mỹ bị thu hẹp đáng kể.

Việc Pussycat Dolls có thể cùng nhau khép lại chuyến lưu diễn tại Brazil là một kết thúc đáng ghi nhận sau hàng loạt biến cố. Tuy nhiên, những tranh cãi về đội hình, tình hình bán vé và các sự cố biểu diễn cũng khiến màn tái hợp này không hoàn toàn trọn vẹn. Đặc biệt, sự vắng mặt của những thành viên cũ như Melody Thornton vẫn là điều khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu Pussycat Dolls có thể tìm lại sức hút từng làm nên tên tuổi của mình hay không.