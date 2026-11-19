Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều thôn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tập hợp, vận động Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những năm trước đây, thôn Làng Sang - địa bàn giáp ranh với xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại chưa thuận tiện, an ninh, trật tự tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là nguy cơ liên quan đến tệ nạn ma túy.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã phối hợp với người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chung sức xây dựng quê hương.

Một trong những minh chứng rõ nét cho sức mạnh đoàn kết ở Làng Sang là phong trào hiến đất, đóng góp công sức mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ sự đồng thuận của người dân, hệ thống giao thông từng bước được đầu tư, nâng cấp, nhiều tuyến đường được bê tông hóa đến các hộ gia đình, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển sản xuất.

Ông Thào Nủ Lâu - người có uy tín thôn Làng Sang chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là việc đi lại. Chúng tôi đã kiên trì tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, thay đổi nhận thức, hiến đất, góp sức làm đường, không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Đến nay, đường giao thông đã được bê tông hóa đến các hộ gia đình, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt, người dân đều đồng tình, ủng hộ xây dựng thôn không ma túy, góp phần giữ gìn bình yên cho bản làng”.

Không chỉ trong xây dựng nông thôn, tinh thần đoàn kết còn được phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy tại các khu dân cư. Tại thôn Pú Nhu - Háng Sung, thời điểm triển khai các giải pháp phòng, chống ma túy, trên địa bàn có 24 người nghiện, nghi nghiện và liên quan đến ma túy, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước tình hình đó, thôn đã phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng dòng họ, phối hợp với các chi hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động từng gia đình, từng cá nhân. Với phương châm lấy tình cảm gia đình, dòng họ làm cầu nối, công tác vận động được thực hiện gần gũi, phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối tượng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở cho thấy, khi người dân đồng thuận, các chủ trương, phong trào không chỉ dừng ở tuyên truyền mà thực sự trở thành hành động tự giác, thiết thực trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, xã Púng Luông đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề thiết thực tại cơ sở, như hiến đất làm đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm và sự chủ động tham gia của người dân trong xây dựng quê hương.

Đặc biệt, xã chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đây là lực lượng có tiếng nói quan trọng, am hiểu phong tục, tập quán, có khả năng tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn minh và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Ông Mùa A Páo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Púng Luông cho biết: “Thời gian qua, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động các phong trào thi đua yêu nước đến từng thôn, bản. Trong đó, chú trọng lựa chọn, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo để người dân học tập và làm theo; phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong tuyên truyền phát triển kinh tế gắn với du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa và tích cực tham gia phòng, chống ma túy”.

Qua bình xét năm 2026, toàn xã có 3.295 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 86,46% tổng số hộ được đánh giá; 15/16 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, chiếm gần 94%.

Những kết quả trên là minh chứng cho sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự phát triển của địa phương.