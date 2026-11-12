Púng Luông nhân rộng 81 mô hình “Dân vận khéo”

Toàn cảnh xã Púng Luông.

Ban Tuyên vận xã được kiện toàn với 15 thành viên; toàn xã có 121 thành viên tổ tuyên vận các thôn và 57 báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 10 hội nghị tuyên vận, thu hút trên 1.000 lượt người tham dự; đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Nổi bật trong phong trào là mô hình vận động cộng đồng tham gia phòng, chống ma túy. Thông qua sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể và lực lượng công an, xã đã ra mắt 16/16 thôn không ma túy, 63 dòng họ không ma túy và 411 chi đoàn, chi hội không ma túy.

Mô hình vận động cộng đồng tham gia phòng, chống ma túy ở Púng Luông được triển khai hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đến từng hộ gia đình, với đại diện 3.695/3.695 hộ dân tại 25/25 thôn trước sáp nhập tham gia ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống ma túy; 35 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và 10 trường học được tuyên truyền pháp luật; lắp đặt, treo 101 pano, áp phích tại các khu dân cư, địa điểm công cộng.

Công tác dân vận còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong chăm lo đời sống Nhân dân. MTTQ và các đoàn thể đã phối hợp huy động nguồn lực xây dựng 22 nhà cho hộ nghèo ngoài đề án của tỉnh, 5 nhà cho các hộ phải di dời do thiên tai. Trên 1.000 lượt đoàn viên, hội viên tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ sửa chữa 35 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa lũ.

Công tác dân vận được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong chăm lo đời sống Nhân dân.

Với 81 mô hình được xây dựng, trong đó có 9 mô hình đăng ký cấp tỉnh, Púng Luông đang từng bước đưa phong trào “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Qua đó, tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia xây dựng địa phương phát triển.