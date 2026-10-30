Puma ra mắt siêu giày chạy bộ gây tranh cãi

Sự ra mắt của mẫu giày mới nhiều khả năng sẽ làm nóng trở lại cuộc tranh luận về giày chạy bộ siêu tốc và liệu công nghệ này có mang lại lợi thế không công bằng cho các vận động viên hay không. Ảnh: Puma

Tuy nhiên, thiết kế này không đáp ứng quy định hiện hành của Liên đoàn Điền kinh Thế giới, làm dấy lên tranh luận về giới hạn giữa đổi mới công nghệ và tính công bằng trong thể thao.

Theo Daily Mail (Anh), mẫu giày được phát triển trong 2 năm, kết hợp vật liệu siêu nhẹ Ultraweave, công nghệ đệm Nitrofoam Elite và đế ngoài Pumagrip. Hệ thống đệm được thiết kế để hấp thụ, tích trữ và giải phóng năng lượng trong mỗi bước chạy, giúp vận động viên duy trì tốc độ với mức tiêu hao năng lượng thấp hơn.

Điểm gây tranh cãi nhất là cấu trúc 2 tấm đế carbon tạo hiệu ứng tương tự bàn đạp lò xo. Theo quy định hiện hành, giày thi đấu marathon chỉ được sử dụng một tấm đế sợi carbon và có chiều cao đế giữa tối đa 40 mm. Vì vậy, Fast-RB Nitro Elite 2 không đủ điều kiện sử dụng trong các cuộc thi đấu chính thức.

Tranh luận về lợi thế công nghệ trong chạy bộ nổi lên từ năm 2019, khi vận động viên Kenya Eliud Kipchoge chạy marathon dưới 2 giờ trong một sự kiện đặc biệt, nhưng thành tích không được công nhận là kỷ lục chính thức. Nike khi đó tuyên bố mẫu Alphafly giúp cải thiện tốc độ chạy 3,4%.

Đầu năm 2026, vận động viên Kenya Sabastian Sawe trở thành người đầu tiên hoàn thành marathon dưới 2 giờ trong điều kiện thi đấu chính thức, sử dụng giày Adidas ADIZERO Adios Pro Evo 3.

Theo luật sư thể thao Shaun Creighton, công nghệ giày chạy bộ hiện đại thực sự góp phần nâng cao thành tích. Thách thức đối với các cơ quan quản lý là bảo đảm đổi mới công nghệ không lấn át năng lực của vận động viên, biến thiết bị thi đấu thành yếu tố quyết định kết quả.