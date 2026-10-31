Puma phát tín hiệu phục hồi sau một năm thua lỗ

Puma nỗ lực phục hồi sau giai đoạn kinh doanh sa sút với sự tham gia của "ông lớn" Anta Sports. Ảnh: Leonhard Foeger/Reuters.

Ngày 30/10, Reuters đưa tin Puma ghi nhận doanh thu quý III/2026 cao hơn dự báo của giới phân tích, trong khi lượng hàng tồn kho giảm mạnh. Kết quả này phần nào giúp nhà đầu tư yên tâm về tiến độ tái cơ cấu, cắt giảm chi phí của hãng đồ thể thao Đức, cũng như triển vọng hợp tác với tập đoàn bán lẻ Anta Sports (Trung Quốc).

Puma đang nỗ lực lấy lại sức hút thương hiệu để cạnh tranh với những đối thủ lớn hơn như Adidas và Nike. Tuy nhiên, hãng vẫn chịu sức ép từ nhu cầu tiêu dùng suy yếu và lượng hàng tồn kho lớn tại các nhà bán lẻ thể thao, vốn là kênh đóng góp phần lớn doanh thu.

Trong quý III, doanh thu Puma giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,77 tỷ euro (khoảng 1,98 tỷ USD). Dù vậy, con số này vẫn cao hơn mức dự báo trung bình 1,75 tỷ euro của các nhà phân tích. Đáng chú ý, lượng hàng tồn kho giảm 24,3%, còn 1,6 tỷ euro, nhờ công ty cắt giảm khối lượng nhập hàng.

Các nhà phân tích của tập đoàn dịch vụ tài chính Jefferies (Mỹ) cho rằng lượng hàng tồn kho giảm mạnh là tín hiệu tích cực nhất trong báo cáo quý III của Puma, đặc biệt khi mức tồn kho hiện đã thấp hơn mục tiêu công ty đặt ra cho cuối năm.

Đồng quan điểm, ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) nhận định kết quả này cho thấy Puma đang đi đúng hướng trong kế hoạch kiểm soát hàng tồn kho và đưa lượng hàng về mức bình thường vào cuối năm, dù thị trường vẫn còn nhiều khó khăn.

Sau thông tin này, cổ phiếu Puma tăng khoảng 8% ngày 30/10 (giờ châu Âu), hướng đến phiên giao dịch tích cực nhất kể từ tháng 2.

Puma cũng điều chỉnh dự báo kết quả kinh doanh năm 2026 theo hướng thu hẹp mức lỗ từ hoạt động kinh doanh. Cụ thể, hãng dự kiến khoản lỗ dao động 80-130 triệu euro, thay vì phạm vi 50-150 triệu euro như dự báo trước đó. Dù vậy, tập đoàn Deutsche Bank (Đức) cho rằng nhà đầu tư vẫn cần thêm những tín hiệu cụ thể về khả năng phục hồi của Puma trong năm 2027 và các năm tiếp theo để có thể đánh giá triển vọng tăng trưởng dài hạn của hãng.

Để lấy lại sức hút trên thị trường, Puma đang đẩy mạnh quảng cáo và tập trung củng cố hình ảnh thương hiệu trong lĩnh vực thể thao chuyên dụng (performance). Hãng đặc biệt chú trọng mảng chạy bộ, đầu tư phát triển công nghệ giày nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ lớn.

Puma ghi nhận doanh thu quý III vượt dự báo, hàng tồn kho giảm mạnh và nhận thêm kỳ vọng phục hồi nhờ Anta Sports đứng sau. Ảnh: Abdul Saboor/Reuters.

Đầu năm 2026, Anta Sports đạt thỏa thuận mua lại khoảng 29% cổ phần Puma từ gia đình Pinault với giá 1,5 tỷ euro. Thương vụ hoàn tất vào tháng 10, đưa tập đoàn Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất của hãng thể thao Đức.

Quyết định thoái vốn của gia đình Pinault diễn ra sau gần hai thập kỷ gắn bó với Puma, trong bối cảnh thương hiệu này liên tục gặp khó khăn trong kinh doanh và đánh mất sức hút trên thị trường. Trước khi đàm phán với Anta, Artemis, tập đoàn đầu tư của gia đình Pinault, từng kỳ vọng bán cổ phần với giá hơn 40 euro/cổ phiếu. Tuy nhiên, Anta ban đầu chỉ đưa ra mức giá 35 euro/cổ phiếu, thấp hơn mong muốn của bên bán.

Theo Reuters, hai bên cuối cùng đạt thỏa thuận nhờ một điều khoản đặc biệt mang tên anti-embarrassment clause (điều khoản bảo vệ lợi ích bên bán). Theo đó, Anta đồng ý trả thêm tiền cho Artemis nếu trong vòng 15 tháng kể từ khi thương vụ hoàn tất, có bên khác đưa ra đề nghị mua Puma với mức giá cao hơn hoặc hãng bị thâu tóm và rút khỏi sàn chứng khoán. Điều khoản này giúp gia đình Pinault vẫn có thể hưởng lợi nếu giá trị Puma tăng lên sau khi chuyển nhượng cổ phần.

Trở lại buổi họp báo công bố kết quả kinh doanh quý III, CEO Puma Arthur Hoeld cho biết mối quan hệ hợp tác với Anta đã mở ra cơ hội để hãng mở rộng hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sự thiếu rõ ràng về định hướng hợp tác trong thời gian đầu cũng khiến một số nhà bán buôn thận trọng, cắt giảm đơn đặt hàng để chờ thêm thông tin.

Ông Hoeld cho biết Puma đã bắt đầu làm việc với Anta nhằm xây dựng mô hình hoạt động trong tương lai tại Trung Quốc. Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch khai thác thị trường xứ tỷ dân, đồng thời củng cố vị thế của thương hiệu Đức trước các đối thủ quốc tế.