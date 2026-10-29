Pu Sam Cáp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 150 người dân

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Hành chính và Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024; Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, tuyên truyền về tác hại, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Quang cảnh hội nghị.

Ban Tổ chức phát hơn 150 tờ rơi cùng các tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người; cẩm nang hỏi đáp về phòng, chống ma túy học đường và sổ tay pháp luật về phòng, chống ma túy trong cộng đồng. Qua đó, giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm góp phần bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nâng cao chất lượng dân số.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nhân dân, củng cố đoàn kết, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Cán bộ Sở Tư pháp phổ biến pháp luật cho người dân xã Pu Sam Cáp.

Hội nghị góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện pháp luật.