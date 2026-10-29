Pu Sam Cáp trao 85 con hươu, ngựa giống hỗ trợ hộ nghèo

Lãnh đạo xã Pu Sam Cáp kiểm tra mô hình nuôi hươu liên kết tại bản Nậm Há.

Cán bộ xã Pu Sam Cáp đưa hươu giống đến cho hộ nghèo bản Nậm Há.

Tại bản Nậm Há, mô hình nuôi hươu liên kết có 14 hộ tham gia, trong đó 12 hộ nghèo, được hỗ trợ 56 con hươu giống, gồm 28 con cái và 28 con đực. Tổng kinh phí thực hiện gần 3,85 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 2,942 tỷ đồng, vốn đối ứng của người dân hơn 905 triệu đồng. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Đông Bắc cung ứng con giống, tập huấn kỹ thuật và thu mua hươu con, nhung hươu theo hợp đồng, giúp người dân gắn chăn nuôi với tiêu thụ sản phẩm.

... trao hươu giống cho hộ nghèo bản Nậm Há.

Cùng với mô hình nuôi hươu, mô hình nuôi ngựa sinh sản cộng đồng tại bản Pa Khóa có 14 hộ tham gia, gồm 12 hộ nghèo, 1 hộ dân tộc thiểu số và 1 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Với 29 con ngựa giống, gồm 27 con cái và 2 con đực, mô hình có tổng kinh phí gần 1,37 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 1,2 tỷ đồng, vốn đối ứng 169 triệu đồng.

Người dân bản Nậm Há nhận hươu giống.

Mô hình nuôi hươu liên kết tại bản Nậm Há và nuôi ngựa sinh sản cộng đồng tại bản Pa Khóa sử dụng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2025 chuyển sang năm 2026 theo Quyết định số 602/QĐ-UBND, ngày 01/10/2026 của UBND xã Pu Sam Cáp. Sau khi bàn giao, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp với các bản hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng dịch, theo dõi đàn vật nuôi và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình chăn nuôi.

Người dân bản Pa Khóa chăm sóc ngựa giống.

Việc hỗ trợ con giống gắn với hướng dẫn kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm tạo điều kiện để các hộ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước hình thành sinh kế ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.